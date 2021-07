McCartney-Album: Eine einzige Enttäuschung

Die neue CD "Kisses On The Bottom" (Universal) – der Titel stammt übrigens aus dem alten Jazzhit "I’m Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter" von Fats Waller – versammelt alte Jazz-Standards, die der Ex-Beatle in seiner Kindheit daheim beim Vater in Liverpool hörte. Aber er hätte besser auf John Lennon hören sollen, der über Pauls Schwäche für Balladen spottete: "Altmodische Songs für Omas".



Cole Porter, George Gershwin oder Irving Berlin hätten ihn musikalisch geprägt, sagt McCartney. Und die Standards von Harold Arlen und Johnny Mercer.



Zwar hatte er für "Kisses On The Bottom" den Produzenten Tommy LiPuma sowie die kanadische Jazzmusikerin Diana Krall samt Band zur Verfügung. Arrangeur und Bassist John Clayton fügte Streicher in einer Dosis ein, die nach einem Schnaps verlangt.



Eric Clapton behübscht einiges seltsam uninspiriert mit der akustischen Gitarre. Sir Paul selbst beschränkt sich aufs Singen. Aber die Stimme klingt bei Frank Loessers "More I Cannot Wish You" oder dem Ink-Spots-Song "We Three" brüchig und bei Arlens "It’s Only A Paper Moon" in den Höhen erschreckend dünn.