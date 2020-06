Madonna kommt im Sommer nach Wien

Nach der Superbowl ist vor der Weltreise: US-Superstar Madonna, die am 26. März ihr neues, mittlerweile zwölftes Studioalbum "MDNA" veröffentlichen wird, begeisterte am Wochenende mit ihrem Auftritt beim Finale der amerikanischen Football-Liga und hat nun Daten für ihre anstehende Tournee bekanntgegeben. Wie Ö3 heute in einer Aussendung bekanntgab, gastiert die Sängerin am 29. Juli im Wiener Ernst Happel Stadion und wird wohl auch ihre neue Single "Give me all your Luvin" den Fans präsentieren.

Es ist das erste Österreich-Konzert der Popdiva seit vier Jahren, als sie 2008 auf der Wiener Donauinsel konzertierte. Der Kartenvorverkauf für den Auftritt im Sommer startet am 24. Februar um 9 Uhr.