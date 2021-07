Kirtag in Wien oder Austra in Austria

Der Montag beginnt mit einem Konzert der Kanadierin Katie Stelmanis alias Austra. Die Band rund um die blonde Sängerin, die eigentlich in der Oper Karriere machen wollte, besticht mit ihrer düsteren wie tanzbaren Mischung aus Neo-Goth, New Wave und Dark-Pop. Songs wie "Beat And The Pulse" sind beim Radiosender FM4 gesetzt. Besonders sexy ist die außergewöhnliche Stimme von Stelmanis, mit der sie den auf Sequencern und Keybords produzierten Beats und Bassläufen Leben einhaucht. Prädikat: Sehenswert.

Austra - live: 28. Mai - Arena Wien

KURIER.at verlost für das Austra-Konzert 2x2 Karten. Eine eMail mit dem Betreff " Austra" an kult(at)kurier.at genügt. Die Gewinner werden per eMail verständigt. Viel Glück!

Am Montag startet mit dem Let’s Cee auch ein neues Film Festival in Wien, das inhaltlich den Blick in Richtung Osten richtet. Bis 3. Juni werden 32 Filme aus Zentral- und Osteuropa zu sehen sein. Die Spiel- und Dokumentarfilme werden in den Wiener Kinos Urania und Apollo gezeigt, manche in Originalsprache mit englischen und deutschen Untertiteln, manche in deutscher Synchronfassung. Daneben gibt es auch noch ein breit gefächertes Rahmenproprogramm. Dazu gehören ein Filmsymposium, eine Fotoausstellung, musikalische Highlights und Partys. Das ganze Programm ist auf der Homepage abrufbar.