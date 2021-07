Disneys Schneewittchen ist 75

Die Geschichte von Schneewittchen hatte Walt Disney aus Deutschland, denn 1812 wurde das Märchen der Brüder Grimm erstmals veröffentlicht. Mit mehr als 700 Zeichnern, Hintergrundmalern, Technikern und anderen Mitarbeitern entstand der 83 Minuten lange Trickfilm. Mit einer Schrift-Tafel gleich zu Anfang des Films bedankte sich Disney später bei seinem Team: "Mein ehrlicher Dank geht an alle meine Mitarbeiter, deren Loyalität und kreativere Herangehensweise diese Produktion möglich gemacht haben."

Die Premiere fand am 21. Dezember 1937 im Carthay Circle Theater in Los Angeles statt, und war ein voller Erfolg. Obwohl „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ verglichen mit der Ästhetik späterer Disneyfilme langatmig und handlungsarm wirkt, so ist er doch ein Klassiker. Viele typische Eigenschaften späterer Disneyfilme tauchen nämlich bereits hier auf, etwa die Vermenschlichung der Tiere. 1939 erhielt Disney übrigens den Spezialoscar: einen großen und sieben kleine.