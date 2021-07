Grunge wird 20 - mit Nirvanas "Nevermind"

Plötzlich trugen alle "Schlabbermode" und hörten Nirvana, Pearl Jam, Alice In Chains, Soundgarden oder Stone Temple Pilots. "Ich muss immer lachen, wenn ich an die Journalisten denke, die 'Nevermind' beim Erscheinen niedergemacht haben", sagte Novoselic später in einem Interview. "Heute sagen sie alle, dass sie das Album von Anfang an gemocht haben." Die davor üblichen Texte über Sex, Drogen und Rock' n' Roll wichen Angstthemen, Verweigerung war wichtiger als Stargehabe. Allerdings blieben die Drogen.



Das mitunter brachiale Rockalbum "Nevermind" mit dem ikonischen Cover - ein Baby, das einer Dollarnote nachschwimmt - schaffte es, die Grenzen zum Mainstream einzureißen. "Smells Like Teen Spirit" wurde zur trotzigen Hymne einer ganzen Generation. "Come As You Are" klang trotz seiner Wurzeln im Underground nicht weniger eingängig. Das brutale "Territorial Pissings" war dagegen purer Punk, "Polly" akustisch und düster, "Something In The Way" sogar mit einem Cello verfeinert. Als "zu poliert" urteilte Cobain später die Produktion ab. Der Nachfolger "In Utero" klang dann auch deutlich kantiger.



Cobain wurde zum Rockstar, zum Idol - eine Rolle, die der selbstzerstörerische Musiker nicht leben wollte und konnte. Abgerutscht im Drogensumpf, setzte er sich am 5. April 1994 die Schrottflinte an den Kopf. Nur wenige Gruppen überlebten den Grunge-Hype, etwa Pearl Jam, die irgendwann die Balance zwischen Unabhängigkeit und Erwartungsdruck finden konnten. Doch mit "Nevermind" haben Nirvana eine Revolution in den Charts ausgelöst und einen Klassiker der Popgeschichte geschaffen.



Zum Jahrestag - "Nevermind" kam am 24. September 1991 erstmals in den Handel - bringt Universal mehrere Neuauflagen heraus. So gibt es das Originalalbum remastert, als Doppel-CD mit Studio- und Live-Raritäten und als Set mit vier Vinyl-Platten. Eine Super Deluxe Version enthält vier CDs und eine DVD sowie einen Poster und ein Buch.