Freerunning über den Dächern Santorins

Seit 2007 finden unter dem Titel " Red Bull Art of Motion" in Locations wie Wien, Tokio, Sao Paulo oder eben Santorin Wettkämpfe in dieser jungen Sportart statt. Am Samstag, 8. Oktober, machen die weltbesten Freerunner aus 11 Nationen wieder auf der im Ägäischen Meer gelegenen Insel Station. Am Donnerstag sorgten die Athleten bei einer finalen Trainingseinheit unter Touristen und Einheimischen für Aufsehen. Die Veranstaltung wird via Livestream auf www.redbull.gr live übertragen (siehe Link unten). In dem Video links sehen Sie, wie der britische Freerunner Ryan Doyle das Dächermeer Santorins zur Spielwiese seiner spektakulären Stunts macht.