Frau bei Wien-Casting: "Dieter, nein!"

Es ist nicht schwer zu erraten, wie man auf die Kandidaten reagieren soll. Bei einigen ist sofort klar, dass sie weiterkommen. Bei anderen, dass sie zur einmaligen Belustigung da sind. Ein Möchtegern-Talent wird zuerst bejubelt, dann plötzlich ausgebuht. " Dieter, nein!" ruft eine Frau aus den hinteren Reihen.



Der Aufzeichnungsmarathon im Volkstheater - zwei haben bereits in Wiesbaden und in Dresden stattgefunden - ist keine rein österreichische Angelegenheit. Die meisten Kandidaten wurden aus Deutschland eingeflogen. Erstmals wurden heuer aber auch explizit österreichische Bewerber angesprochen. Am Samstag findet ab 13 Uhr noch eine offene Castingrunde statt, bei der Kurzentschlossene vorstellig werden können.



Der Nachmittag neigt sich dem Ende zu, die Hitze macht selbst das willigste Publikum müde. Der Vorklatscher hat alle Mühe, den Begeisterungspegel zu halten. Ein hübsches Gesangstalent wird nicht so gewürdigt, wie es laut Sendungsdramaturgie wahrscheinlich vorgesehen gewesen wäre. Für den letzten Auftritt - leider nein! - noch einmal viel Applaus. Draußen ist es immer noch heiß. Und der nächste Schwung Unbeirrbarer wartet schon.

Für alle anderen: "Das Supertalent" startet am 16. September auf RTL.