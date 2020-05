Die Ärzte geben Zusatz-Show in Stadthalle

Nachdem ihr KURIER-Konzert am 16. Juni 2012 in der Wiener Stadthalle ausverkauft ist, haben die Ärzte für den 15. Juni eine zweite Show in der Hauptstadt angesetzt. Die Tickets dafür gehen am Dienstag, um 8.00 Uhr in den Verkauf. Erhältlich sind sie - wie auch die für das Graz-Konzert am 13. Juni - bei Ö-Ticket und in den Raiffeisenbanken in Wien und Niederösterreich.



Mit den Fans wird gemeinsam ihr 30 jähriges Jubiläum gefeiert und der Slogan der Tour "Das Ende ist noch nicht vorbei" verspricht noch viele weitere Konzerte von Farin Urlaub, Bela B. und Rodrigo González. Gerüchten zufolge soll es bis zu den zwei Terminen in Wien schon ein neues Album der Punkrocker geben.