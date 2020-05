Das Batmobil kommt unter den Hammer

Eine der spektakulärsten Requisiten der Film-Geschichte kommt unter den Hammer: Das Original-Batmobil von 1966, der schwarze Flitzer von Superheld Batman, wird im Jänner in den USA versteigert, wie das auf den Verkauf von Luxuswagen spezialisierte Auktionshaus Barrett-Jackson am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte. Das Modell tauchte in der Fernsehserie auf und diente Schauspieler Adam West in den 1960er-Jahren auch in der Kinoverfilmung als düsenbetriebener Schlitten. Die Auktion findet am 19. Jänner in Scottsdale im US-Staat Arizona statt.

"Das Batmobil ist eines der bekanntesten Autos in der Geschichte Hollywoods, es ist von Generation zu Generation zu einer wahren Ikone geworden", erklärte Auktionshaus-Chef Craig Jackson. Der Wagen habe das einzigartige Logo der Batman-Serie unsterblich gemacht. Vorbild für das Batmobil war das legendäre Konzeptauto Licoln Futura aus dem Jahr 1955. Der erwartete Auktionspreis liegt bei mehreren Millionen Dollar.