Cosplay in der Vorstadt: Eine wie Ezio

Wenn Marie-Therese, 21, langweilig ist, tut sie dasselbe wie Millionen andere Menschen in ihrem Alter: Sie schiebt ein Spiel in ihre Playstation und zockt. Am liebsten " Assassin's Creed". Per Controller navigiert man dabei den mittelalterlichen Helden "Ezio" über Mauern und meuchelt Feinde.

Das Spiel von Marie-Therese endet aber nicht mit dem letzten Level. Denn wenn die Wienerin das Spiel wieder aus der Playstation nimmt, versucht sie "Ezio" ins wirkliche Leben zu holen. Dazu näht sie seine Kleider nach und studiert seine Bewegungen.

"Es ist ein Hobby, so wie andere Leute fischen gehen", sagt die 21-Jährige. Und doch erregen sie und ihre gleichgesinnten Freundinnen Sarah und Stephanie mit ihrem Freizeitvergnügen ungemein mehr Aufsehen als die Freunde des Fischfangs.