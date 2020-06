Aufklärung für die "Generation Porno"

Sex ist mittlerweile überall. Alle Kanäle und alle Medien überfluten die Menschen mit Erotik und Pornographie – ob man will oder nicht. Der Jugendliche im 21. Jahrhundert hat wahrscheinlich schon mehr Spielarten, Fetische bis hin zu Perversionen gesehen, als sich die Großmutter in ihrer Phantasie überhaupt vorstellen kann. Die Zeiten, als im Fernseher das höchste der erotischen Gefühle noch der "Schulmädchenreport" und "Eis am Stiel" war, sind längst vorbei. Das Internet bietet einen unkontrollierten Zugang zu allem, was sich der hedonistische Geist in seinen dunkelsten Ecken wünscht. Sich von Pornografie belehren zu lassen, ist für viele schon fast normal.

Und gerade deshalb ist eine richtige Aufklärung wichtiger als je zuvor. Besonders für Jugendliche, die vor dem "ersten Mal" stehen. Das Buch "Make Love" von Ann-Marlene Henning und Tina Bremer-Olszewski nimmt sich dieser an und transportiert das Thema in das 21. Jahrhundert. Weg von billigen Klischees, weg von "Sex ist schlecht", hin zu "Sex ist schön", lebe und liebe deine Sexualität. Mit fachlichem Wissen und viel Einfühlungsvermögen beantworten die beiden Frauen die intimsten Fragen. Von A wie "Analsex" über E wie "Eifersucht" bis hin zu Z wie "Zu Früh kommen" wird in dem 456 Seiten starken Buch alles behandelt.