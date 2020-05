Anklage schockt mit Jacksons letztem Foto

Der Prozessauftakt lieferte einen Vorgeschmack auf den mehrwöchigen Justizthriller, der sich vor der Jury aus sieben Männern und fünf Frauen abspielen könnte.



Die Anklage lamentierte, dass Murray das starke Narkosemittel literweise bestellt habe. Die Verteidigung konterte, der medikamentensüchtige Jackson habe auf seine "Milch" bestanden. Murray sei geldgierig und habe nur den lukrativen Monatslohn in Höhe von 150.000 Dollar im Auge gehabt, so die Anklage. Murray sei Jacksons Freund gewesen, der nur sein Bestes wollte, sagte die Gegenseite.



Als erster Zeuge zeichnete der Regisseur Kenny Ortega am Dienstag ein zwiespältiges Bild des Sängers. Mal sei Jackson bei den Proben für seine "This Is It"-Tournee in London fit und entschlossen gewesen, dann ängstlich und schwach. Der Musiker habe darauf bestanden, die ursprünglich zehn Konzerte auf über 30 auszuweiten, sagte der Konzertveranstalter Paul Gongaware. Dieser Erfolgsdruck habe Jackson am Ende fertig gemacht, argumentierte Verteidiger Chernoff.



Murray sei ein Mann mit Fehlern, räumte Chernoff indes vor der Jury ein. Doch am Ende hätte niemand, weder Murray noch ein anderer Arzt, Jackson am Leben halten können. "Er starb so schnell, so augenblicklich, er hatte nicht einmal Zeit, seine Augen zu schließen", beschrieb er Jacksons plötzlichen Überdosis-Tod.



Wie früher auf der Bühne hatte Jackson am Dienstag wieder ein Millionenpublikum: Der Prozessauftakt konnte im Internet und auch im Fernsehen in aller Welt verfolgt werden. Zwar sitzt Conrad Murray auf der Anklagebank, im Rampenlicht steht aber - zwei Jahre nach seinem Tod - wieder der "King of Pop".