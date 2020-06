Abgetrennter Bush-Kopf in Fantasy-Serie

Ein abgetrennter Kopf auf einer Lanze, der wie der von Ex-Präsident George W. Bush aussieht - Der US-Sender HBO ist wegen einer solchen Szene in Bedrängnis geraten. Mehrere Webseiten veröffentlichten am Donnerstag Szenenbilder aus der ersten Staffel der erfolgreichen TV-Serie "Game of Thrones", die jetzt auf DVD erschienen ist. "Der Kopf hinten links ist der von George Bush", heißt es im DVD-Kommentar.



"Er erscheint in ein paar Szenen mit abgeschlagenen Köpfen. Das ist aber nicht Absicht und nicht politisch gemeint." Vielmehr hätten Szenenbildner einfach auf Masken anderer Produktionen zurückgegriffen, so sei auch die von Bush in die Fernsehserie geraten - allerdings mit langen Haaren. HBO entschuldigte sich und will die Szene entfernen lassen.



Bericht bei FOX News

Bericht bei "TV Guide"