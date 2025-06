Mit der Südostbahn die schönsten Verbindungen der Schweiz entdecken

Die Schweizerische Südostbahn AG (SOB) bietet rund ums Jahr Reisen durch die natürlich schönsten Regionen der Schweiz. Von wild verträumten Hochmoorgebieten mit dem Voralpen-Express bis hin zu den schroffen Gesteinslandschaften in den zentral- und südschweizerischen Bergen.

Die kupferfarbenen Züge der Schweizerischen Südostbahn AG (SOB) sind nicht nur von außen ein Blickfang. Die Züge bieten ein komfortables Reiseerlebnis mit modernem, hellem Raumkonzept und großen Fenstern. Zwei Bistrozonen mit Getränke- und Snackautomaten, Steckdosen an allen Sitzplätzen und ein Familienabteil komplettieren das Angebot auf den Linien des Voralpen-Express, Treno Gottardo, Aare Linth und Alpenrhein-Express.

Aus Österreich sind diverse Ausgangspunkte für Reisen mit der Südostbahn – wie Zürich (Treno Gottardo und Aare Linth) oder Sargans (Aare Linth) – direkt mit Tages- und Nachtzugverbindungen zu erreichen. Seit Dezember 2024 verbindet der neue "Alpenrhein-Express” als schönste Verbindung zum Entdecken und Genießen die Ostschweizer Metropole St.Gallen mit Chur – und bedient dabei neu auch die Grenzbahnhöfe Buchs und St. Margrethen von und nach Österreich.

Ab Zürich, Basel und Luzern gelangen Reisende mit dem “Treno Gottardo” über die Gotthard-Bergstrecke ins Tessin. Die “schönste Verbindung zwischen Nord und Süd” führt auf einer spektakulären Linienführung – unter anderem mit mehreren Kehrtunnels – durch die Alpen, vorbei an Seen und Bergen. Im Süden der Schweiz laden kulturelle Ausflüge und Erlebnisse in der Natur zum Verweilen ein.

Die “schönste Verbindung von Natur und Kultur” führt von St.Gallen über Rapperswil und Arth-Goldau nach Luzern am Vierwaldstättersee. Aus dem Voralpen-Express lassen sich die hügelige Landschaft des Appenzellerlands, die größte zusammenhängende Hochmoorfläche der Schweiz bei Rothenthurm oder gleich mehrere größere und kleinere Schweizer Seen betrachten.

Mit der Linie “Aare Linth”, benannt nach zwei von unzähligen Flüssen die parallel zur Strecke verlaufen, verbindet die SOB die Städte Bern, Zürich und Chur miteinander. Die großen Städte, aber auch die Zwischenstationen der Linie bieten sich für kulturelle oder sportliche Entdeckungsreisen an. Die West-Ost-Verbindung wird damit zur “schönsten Verbindung von Stadt, Land und Fluss”.

Die Südostbahn bietet für die Linien das ganze Jahr über attraktive Kombinationsangebote für Bahnreisen und Freizeiterlebnisse an. Die Angebote sind über die SOB-Webseite buchbar. Auch die für Schweiz-Besucher attraktiven Swiss Travel Pässe sind in allen Zügen der SOB gültig.

Weitere Informationen: www.sob.ch / www.trenogottardo.ch / www.voralpen-express.ch / www.aarelinth.ch / alpenrhein-express.ch