„Mit Abstand die schönsten Urlaubsplätze in Österreich“

Der Sommer 2020 steht ganz im Zeichen der wiederentdeckten Freiheit. Wie gut sich der ungehinderte Blick auf grandiose Bergpanoramen, das Durchatmen in frischer Luft und die Bewegung in reiner Natur anfühlen, können Urlauber in den AlpenParks Hotels & Residences erleben. Die elf Beherbergungsbetriebe, bestehend aus Ferienapartments, Chalets und Hotels in den „charmantesten Orten der Alpen", kombinieren die wiedergewonnenen Freiheitsgefühle mit einem Plus an Service. So wird es ein Sommer, an den sich die Gäste gerne erinnern.

„Die AlpenParks Hotels & Residences mit ihren Ferienapartments und Chalets haben ihr Angebot diesem speziellen Sommer angepasst. Dazu zählen höchste Hygienestandards sowie das absolut sichere Flexi Booking: Bis drei Tage vor der Anreise kann jede Buchung verschoben bzw. storniert werden“, versichert Andreas Frandl, Geschäftsführer der AlpenParks Hotels & Residences.

Kontaktlos und dennoch nicht allein: Service mit Mehrwert

In allen AlpenParks-Ferienapartments ist für Hygienestandards auf höchstem Niveau gesorgt. Die Maßnahmen reichen vom praktischen Online-Check-in bis zum morgendlichen Brötchenservice an der Apartmenttür.

Umfangreiche Serviceleistungen waren für die AlpenParks Hotels & Residences schon "vor Corona“ selbstverständlich. Für den Sommer 2020 wurde das Spektrum der Zusatzleistungen allerdings nochmals erweitert. Wie viel Service es im Urlaub sein darf, entscheidet der Gast jetzt selbst. So können die Gäste mit der First-Class-Küche vereinbaren, ob sie Köstlichkeiten aus dem Resort-eigenen Restaurant mitnehmen oder geliefert bekommen wollen – darunter Highlights wie den prall gefüllten „Frühstückskorb“ oder den „Grill samt Grillfleisch“ zum Selbergrillen. Das ist österreichische Gastfreundschaft!

Notwendige Sicherheitsvorkehrungen wie Abstand zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Mundschutz, Handhygiene und spezielle Desinfektionen gehören zum selbstverständlichen Standard in den AlpenParks-Betrieben. Dazu kommen Mindestabstände zwischen den Tischen im Restaurant und Beschränkungen bei den Besucherzahlen, genaue Zugangskontrollen, mehrere Desinfektionsstationen sowie eine virensichere Reinigung.

Das Reinigungspersonal selbst betritt die Apartments während des Aufenthalts der Gäste nur auf deren ausdrücklichen Wunsch.

Persönlicher Freiraum vor einzigartiger Kulisse

Die großzügigen Apartments und Chalets bieten jede Menge Raum zum Durchatmen – für die ganze Familie, für Paare oder auch für kleine Gruppen.

Je nach Resort verfügen die Chalets über eigene Eingangsbereiche und private Saunen. Damit wird das Urlaubsdomizil zur privaten Oase.

Sport- & Naturerlebnisse – mit Partner und Freunden oder ganz für sich allein

Wandern mit der Familie, eine Biketour mit dem Partner oder mit Freunden in den tiefblauen See eintauchen: Fernab des Alltags kommt man der Natur wieder ein Stück näher. Die Naturschauplätze in den Alpen sind gut erreichbar und bieten dennoch Ruhe und auch die Möglichkeit für ein bewusst gesuchtes Alleinsein. Spezieller „Bonus“: Berge, Wiesen und Wälder kennen keine extra Öffnungszeiten und heißen die Besucher immer willkommen. Und dort, wo die Natur das beste Unterhaltungsprogramm bietet, machen Sport und Aktivsein bekanntlich am meisten Spaß.

Eigene Ferienapartments in den unterschiedlichsten Größen – die AlpenParks Hotels & Residences im Überblick:

Alle Häuser der AlpenParks Hotels & Residences setzen Standards in puncto Lage, Ausstattung, Hygiene und Service. Dies ist im Sommer 2020 wichtiger denn je.

Acht Standorte an den schönsten Plätzen der Alpen : Altaussee / Salzkammergut , Gasteinertal, Matrei/ Osttirol , Seefeld / Tirol (ab Juli 2020), Maria Alm / Hochkönig , Saalbach , Zell am See und Kaprun .

: / , Gasteinertal, Matrei/ , / (ab Juli 2020), / , , und . Beste Ausgangspunkte für Ausflüge bei gleichzeitiger Ruhelage: Ausflugs- und Einkaufsmöglichkeiten sowie Seilbahnen in unmittelbarer Nähe, teilweise inkludiert.

Modern gestaltete Unterkünfte in diversen Designs, Ausstattungsvarianten und verschiedenen Größen – von 20 bis 200 Quadratmetern.

Je nach gebuchter Kategorie mit privater Sauna ausgestattet.

Ferienwohnungen, Chalets und Apartments auf Selbstversorger-Basis mit Option auf zusätzliche kontaktlose Leistungen wie Brötchenservice, Frühstücksservice, Reinigung , Restaurantlieferungen vor die Zimmertür bzw. TAKE-AWAY und vieles mehr.

, Restaurantlieferungen vor die Zimmertür bzw. TAKE-AWAY und vieles mehr. Hotelzimmer mit Frühstück buchbar.

Flexi Booking für maximale Sicherheit: Gäste können im Sommer ihren Aufenthalt bis drei Tage vor der Anreise verschieben oder stornieren.

Höchste Hygienestandards in den Unterkünften und gemeinsamen Bereichen wie Lobby und Rezeption.

www.alpenparks.at / info@alpenparks.at