Mediterraner Sorglos-Urlaub mit Kindern

Wasserspaß und viel Bewegungsspielraum: Eine weitläufige Parklandschaft mit vielen Sonnen- und Schattenplätzen, ein 25°C temperiertes 50-Meter-Outdoor-Sportbecken, Wasserrutsche und vieles mehr im Kinder- und Erlebnisbereich: Die Parktherme Bad Radkersburg ist bereit für den Thermensommer mit einem speziellen Kinderprogramm. Nach vielen Wochen in den eigenen vier Wänden wollen wir speziell im Urlaub ganz viel Bewegungsspielraum. Die Kinder drängen raus in die Natur und möchten Abenteuer erleben. Beim Voll Cool Ferienprogramm geht es auf eine rasante Rätselrallye mit dem Rad. Weitere kindgerechte Themenwege für Groß und Klein laden zu Erkundigungen der Region ein, einmal geht’s durch die Murauen im UNESCO Biosphärenpark, dann wieder über die Weinberge. Vielerorts locken Spielplätze am Wegesrand zum Austoben, Badeseen und Freibäder zum erfrischenden Sprung ins kalte Nass.

Entdeckungen für die ganze Familie: Wer ist der Erste auf dem Mur-Aussichtsturm? Ein grandioser Panoramablick belohnt fürs Stufensteigen. Dann geht’s zur Schiffsmühle, zum Kanufahren auf der Mur oder zur Alpaka-Wanderung. Auch der Besuch der Burgruine Klöch, die am bekannten Traminer-Weinwanderweg liegt, sorgt für Kurzweile. Beim Flanieren durch das Thermenstädtchen Bad Radkersburg mit seinen bunten historischen Häusern unbedingt den lokalen Spezialcocktail „RAdierer“ probieren. Und dazu unter freiem Himmel den abendlichen Soul & Blues Groove Summit-Konzerten (25.-28.7.) lauschen.

Abstandhalten ist hier leicht: Immer eine Brettljause dazwischen! Die herzlichen Gastgeber der Region stehen bereit, die Buschenschänken und Wirtshäuser locken mit regionalen Schmankerln wie Käferbohnensalat und einem Glas Gewürztraminer oder TAU Wein. Am genussvollsten entdeckt man diese beim „Buschenschank radeln“ über die sanfte Hügellandschaft des Thermen- & Vulkanland Steiermark oder in einem der Hofläden und Spezialitätengeschäfte der Region.

www.badradkersburg.at