Irische Offizielle bekommen Reisepässe zurück

Der Kassier, Generalsekretär und Geschäftsführer des Komitees hätten mit der Polizei kooperiert, berichtete die ungenannte Quelle. Der IOC-Funktionär Patrick Hickey, Ex-Präsident des OCI, sitzt weiter in Untersuchungshaft im Bangu-Gefängnis in Rio. Ihm wird die Verwicklung in einen Ticket-Schwarzmarkthandel im Wert von mehr als zehn Millionen US-Dollar (8,83 Mio. Euro) vorgeworfen.