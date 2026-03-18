Süßer Aufstrich: Diese Bezeichnung kehrt nun offiziell zurück

Nach Jahrzehnten mit bitterem Beigeschmack herrscht wieder Ordnung am Frühstückstisch: Mit dem Inkrafttreten der neuen Konfitürenverordnung der EU ist nun auch offiziell der Begriff Marmelade wieder zulässig, der eigentlich nie weg war. Viel zu tief ist Marmelade im heimischen Sprachgebrauch verankert, als dass eine einst von den Briten durchgesetzte Verordnung so einer Tradition den Garaus machen könnte. Und es ist nachgerade verständlich, wenn man der Marmelade einen Fruchtaufstrich oder – Gott behüte! – eine Konfitüre zur Seite stellt. Weich und rund und süß – eine Wort gewordene Verheißung, gepaart mit wohligen Erinnerungen an den Geschmack von Marillen-, Erdbeer-, Kirsch- oder Ribiselmarmeladen, die Mütter, Omas und Tanten in rauen Mengen einkochten. Undenkbar auch, den eigenen Kindern zuzurufen: „Komm, ich mach’ dir schnell ein Fruchtaufstrichbrot!“

Bitter Vor diesem Hintergrund wirkt es fast pikant, dass Großbritannien die Bezeichnung „Marmelade“ 1979 ausgerechnet für ihre eher bittere Orangenmarmelade durchsetzte. Besonders beliebt ist die Variante aus Sevilla-Orangen, die für ihren hohen Säureanteil bekannt sind. Nur jene Brotaufstriche durften seither Marmelade genannt werden, die mindestens 20 Prozent Zitrusfruchtanteil enthalten. Nun streicht man sich auch auf der Insel nicht immer Orangenmarmelade auf den zart gebutterten Toast. Allerdings heißen alle anderen Fruchtaufstriche im Englischen „jam“. Mit der nun adaptierten Frühstücksverordnung ist endlich auch eine der am längsten schwelenden Fragen seit Österreichs EU-Beitritt 1995 vom (Frühstücks-) Tisch. Wer hat schließlich jemals verstanden, warum Marmelade nicht mehr Marmelade genannt werden durfte? Umsetzen musste Österreich die EU-Verordnung dennoch. Erst 2004 erwirkte man eine Ausnahmeregelung, nun durften Produkte, die nicht über EU-Grenzen hinweg verkauft werden, wieder Marmelade heißen. Eine Erleichterung für lokale Produzenten in der Direktvermarktung, die allerdings nicht für Supermärkte galt.