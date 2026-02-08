In den letzten Jahren stellte ich regelmäßig fest, dass mein Sohn Dinge super findet, gegenüber denen ich gewisse Vorbehalte habe. Er mag schnelle wie laute Fahrzeuge, Ordnung und Polizisten. Als Jugendliche bezeichnete ich mich als überzeugte Linke und liebte Demos. Zwanzig Jahre später sehe ich zwar fast alles, was mein sechzehnjähriges Ich gut fand, problematisch, doch bleibt es herausfordernd, wenn man als einstiges Mitglied der Generation Schulstreik/Hörsaalbesetzung jemanden zur Welt bringt, der vor jedem Spielplatzbesuch ausgiebig das Regelschild studieren möchte.

Jene Heldin, die ich in seinem Alter verehrte – Pippi Langstrumpf –, findet er blöd. "Zweimal drei macht nicht vier", erklärte er mir streng, außerdem gehöre ein Pferd in den Stall, ein Affe in den Dschungel, und ein Leben ohne Eltern sei nicht erstrebenswert. Wenigstens darin waren wir uns einig. Ich glaube, auch mein Sohn spürte diesen ideologischen Graben früh, denn einer seiner ersten vollständigen Sätze lautete: "Mama, du fährst zu schnell." (Obwohl ich mich, seit ich Kinder habe, sklavisch an alle Tempolimits halte.)