So schmeckt der Sieg: Was die Österreicher beim WM-Finale am Teller hatten

2,25 Millionen Zuschauer - und damit rund jeder Vierte - drehten zum WM-Finale das Spiel auf und wollten wissen, ob Spanien oder Argentinien den Pokal holt. Was viele hingegen weniger interessierte, war, für den langen Fernsehabend zu kochen . Darauf lassen zumindest die Bestellzahlen von Foodora schließen.

Dabei gingen die hungrigen Massen durchaus strategisch ans Werk. Damit man ja kein Tor verpasst, bestellten die meisten schon vor dem Anpfiff. Rund elf Prozent mehr Bestellungen als an einem üblichen Sonntag gingen beim Lieferdienst bis 21 Uhr ein. Rund um den Anpfiff waren die Zahlen noch immer sieben Prozent über dem üblichen Sonntag-Schnitt, wie der Lieferdienst in einer Aussendung bekanntgab. Konnte ja keiner ahnen, dass das erste und einzige Tor erst in der 106. Minute fallen würde.

Und obwohl für Argentinien oder Spanien gejubelt wurde, hatte kaum jemand Lust auf deren Nationalspeisen. Stattdessen machte die Küche des Gastgeberlandes Appetit. Am beliebtesten waren amerikanische Speisen, erst danach kamen die üblichen Klassiker:

American

Pizza

Asiatisch

Burger

International

Bei den Getränken waren es Energydrinks vor Cola und Bier, die die TV-Zuschauer zum Handy greifen ließen. Erst auf Platz 4 kamen Chips und Snacks, gefolgt von Schokolade.