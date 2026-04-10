Work it – wie Schürzen & Co. jetzt getragen werden
Workwear ist jetzt plötzlich keine reine Arbeitsuniform mehr – sie ist ein urbanes Statement, Style und Komfort in einem. Denim, Canvas, Twill, gerne auch abgenutzte Stoffe kommen zum hochmodischen Einsatz. Oversized-Schnitte und Utility-Taschen geben dem Look die nötige Lässigkeit. Karabinerhaken, Schnallen, Schlaufen, Gurt- und Riemenclips mausern sich zu Accessoires und machen Workwear stylisch und alltagstauglich. Funktionale Schnitte und Rucksacktaschen zeigen, dass „Arbeitskleidung“ mehr ist als ein kurzlebiger Fashionmoment.
Der mintfarbene Overall von Sofie D’Hoore interpretiert Workwear in Pastell. Klare Linien, praktische Taschen und hochwertiger Stoff verbinden Utility-Elemente mit robustem Charme.
Aus der neuen „Mango x Fantastic Man“-Kollektion. Khakibeiger Kurzmantel, Hoodie und Carpenter-Hose mit markanten und gewollten Farbspritzern.
Verspielte Rüschen, liebliche Röschen, trotzdem Workwear-inspiriert. Miuccia Pradas Miu Miu verwandelt Schürzen in moderne Fashionstatements.
Arbeitsschürzen müssen nicht immer robust im klassischen Workwear-Sinn sein, es geht auch zart und filigran, wie bei diesem Look von David Koma.
Canvas kann was! Arbeitsschürze (hier von Nicolas Vahé). Schaut doch mal im Baumarkt!
Sogar Schürzen werden – Miuccia Prada sei Dank – zu textilen Objekten der Begierde. Robuste Materialien wie zum Beispiel das extrem strapazierfähige Cordura sorgen für Langlebigkeit, klare Linien für eine moderne Silhouette. Farben wie Khaki, Beige, Grau und Navy unterstreichen den authentischen Charakter und lassen sich vielseitig kombinieren. Details wie sichtbare Nähte, Reiß- und Klettverschlüsse setzen Akzente und verleihen jedem Outfit eine markante Note.
Praktisch bis elegant
Latzhose trifft Sneaker: lässig, easy, cool. Cargo-Hemd unter Blazer? Überraschend elegant. Workwear macht jeden Look irgendwie besonders und zeigt, dass Funktion und Fashion perfekt zusammenpassen. Wer diesen Stil trägt, strahlt Coolness aus und kombiniert ganz nebenbei praktischen Komfort mit urbanem Chic. Let’s work it, Girls! And Boys. Krempeln wir also die Ärmel hoch! Clever, schick und cool.
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