Work it – wie Schürzen & Co. jetzt getragen werden

Workwear ist jetzt plötzlich keine reine Arbeitsuniform mehr – sie ist ein urbanes Statement, Style und Komfort in einem. Denim, Canvas, Twill, gerne auch abgenutzte Stoffe kommen zum hochmodischen Einsatz. Oversized-Schnitte und Utility-Taschen geben dem Look die nötige Lässigkeit. Karabinerhaken, Schnallen, Schlaufen, Gurt- und Riemenclips mausern sich zu Accessoires und machen Workwear stylisch und alltagstauglich. Funktionale Schnitte und Rucksacktaschen zeigen, dass „Arbeitskleidung“ mehr ist als ein kurzlebiger Fashionmoment.

Canvas kann was! Arbeitsschürze (hier von Nicolas Vahé). Schaut doch mal im Baumarkt!

Arbeitsschürzen müssen nicht immer robust im klassischen Workwear-Sinn sein, es geht auch zart und filigran, wie bei diesem Look von David Koma.

Sogar Schürzen werden – Miuccia Prada sei Dank – zu textilen Objekten der Begierde. Robuste Materialien wie zum Beispiel das extrem strapazierfähige Cordura sorgen für Langlebigkeit, klare Linien für eine moderne Silhouette. Farben wie Khaki, Beige, Grau und Navy unterstreichen den authentischen Charakter und lassen sich vielseitig kombinieren. Details wie sichtbare Nähte, Reiß- und Klettverschlüsse setzen Akzente und verleihen jedem Outfit eine markante Note.

Praktisch bis elegant

Latzhose trifft Sneaker: lässig, easy, cool. Cargo-Hemd unter Blazer? Überraschend elegant. Workwear macht jeden Look irgendwie besonders und zeigt, dass Funktion und Fashion perfekt zusammenpassen. Wer diesen Stil trägt, strahlt Coolness aus und kombiniert ganz nebenbei praktischen Komfort mit urbanem Chic. Let’s work it, Girls! And Boys. Krempeln wir also die Ärmel hoch! Clever, schick und cool.