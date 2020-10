E-Autos: „Der Markt nimmt Fahrt auf“

Die letzten Jahre der Verbrennungsmotoren sind vielleicht angebrochen. 2026, so sagte VW-Vorstandschef Herbert Diess vor wenigen Tagen, sei das E-Auto das bessere ökologische und ökonomische Konzept. Mit den Elektroautos kommt eine Schar an findigen Unternehmern, die den Trend mitgestalten, bevor er zum Mainstream wird. Einer davon ist Philipp Halla, der gemeinsam mit Andreas Mutter vor dreieinhalb Jahren Instadrive gründete. Ein Unternehmen, das E-Autos in einem Abo-Modell anbietet. 1000 Autos zählen sie zu ihrem Kontingent, von Kia bis Tesla.

KURIER: Elektroautos sind auf den Straßen nach wie vor eine Ausnahmeerscheinung. In wie vielen Jahren wird der Markt auf Elektromobilität umgestellt sein?

Philipp Halla: 2017, als wir angefangen haben, war die Elektromobilität noch eine Nische. Mittlerweile sieht man, dass der Markt Fahrt aufnimmt. Nächstes Jahr erwarten wir einen Marktanteil von zehn bis zwölf Prozent. Mit diesem Marktanteil kommt Elektromobilität langsam in den Köpfen an. Auch in die Fuhrparks der Firmen werden Elektroautos jetzt eingeführt und das wird sich ausweiten. In fünf bis zehn Jahren haben wir sicher eine sehr gute Durchdringung. Unser Unternehmen wächst mit der Nische in einen schönen großen Markt hinein.