Frau des US-Kriegsministers erntet Kritik für Kleider von Shein

Nach den Schlagzeilen um den vereitelten Anschlag auf dem White House Correspondents' Dinner gibt es auch scheinbar harmloseren Gesprächsstoff über das geplatzte Abendessen. Jennifer Rauchet macht Furore mit ihrem rosafarbenen Kleid, das sie zu dem Anlass trug. Sie ist Frau des Innenministers Pete Hegseht, der sich gerne als "Kriegsminister" bezeichnet. Was auf den ersten Blick wie ein klassischer Auftritt von Rauchet auf dem Dinner aussah, entpuppt sich online nun als höchst diskussionswürdig. Ihr Kleid soll von Shein stammen und 42 Dollar kosten.

Nicht nach dem „America First“-Prinzip Die Seite Diet Prada griff den Look auf und fragt sich, warum trägt eine Frau aus dem engsten Umfeld von Donald Trump bei offiziellen Anlässen offenbar günstige, in China produzierte Kleider ausführt, während gleichzeitig „America First“ propagiert wird. Nicht nur ihr rosa Dress mit Satinschleife, auch viele andere Kleider von Rauchet sollen vom Ultra-Billiganbieter Shein kommen, wie Diet Prada in Vergleichsbildern nahelegt. Gerade in dem "MAGA"-Umfeld, das heimische Produktion und wirtschaftlichen Nationalismus betont, wird die Herkunft von Kleidung also politisch.

Angeblich ein Kleid von Shein um 29 Dollar ©APA/AFP/ROBERTO SCHMIDT

Beim Korrespondenten-Dinner ©APA/AFP/ALEX WROBLEWSKI