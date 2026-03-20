Kim Kardashian bei den Oscars.
Trend

Oscars 2026: Glam und Couture-Duelle

Statement-Looks und moderner Hollywoodstil dominierten den roten Teppich. Wer war die Schönste?

Isabella Klausnitzer

von Isabella Klausnitzer

20.03.26

Showtime auf dem Red Carpet! Statement statt Zurückhaltung. Maximaler Glam statt leisem Minimalismus. Federn, Pailletten, Metallics und erstaunlich extreme Beinschlitze sorgten für ganz schön viel Drama. Besonders spannend: Chanel und Dior beherrschten den roten Teppich, dominierten die Looks und lieferten sich ein regelrechtes Style-Match – Couture auf höchstem Level, auffällig, luxuriös und selten zurückhaltend. Ein harmonisches Gesamtbild, bei dem Mode, Juwelen und Beauty eng aufeinander abgestimmt waren.

Mein Style-Oscar geht an ...

... Rose Byrne in Dior. Ihre Couture-Robe ein wahres Kunstwerk. Strukturierte Silhouette, edelste Stoffe mit feinem Schimmer und handgestickte Blütendetails machten sie zu einem der kostbarsten Looks des Abends.

Arrivals - 98th Academy Awards

Gwyneth Paltrow. In Armani Privé, schulterfrei, schlicht, dramatische Seitenschlitze. Nudefarbene Strümpfe schützten die nackte Haut. 
 

©EPA/JILL CONNELLY
98th Academy Awards - Vanity Fair - Beverly Hills

Kaia Gerber. Betörend schön in samtigem Himbeerrot von Sarah Burton für Givenchy.

©REUTERS/Danny Moloshok
Arrivals - 98th Academy Awards

Renate Reinsve. Signalrot von Louis Vuitton, minimalistisch geschnitten, mit beeindruckendem Beinschlitz. 

©EPA/RYAN SUN
US-ENTERTAINMENT-FILM-AWARD-OSCARS-ARRIVALS

Emma Stone. Setzte auf ein perlenweiß schimmerndes Kleid von Louis Vuitton. 

©APA/AFP/ANGELA WEISS
98th Oscars - Arrivals

Rose Byrne. Umwerfend in Dior. Hingucker: dreidimensionale Blumenstickereien und die Juwelen von Taffin, unter anderem der markante Halsring mit gelbbraunem Ashoka-Diamanten. 

©Getty Images/Mike Coppola/Getty Images
98th Academy Awards - Oscars Photo Room - Hollywood

Jessie Buckley. Klassisch in Chanel in Rot und Ballettrosa. Elegant, aber leicht altmodisch. 

©REUTERS/Mario Anzuoni
98th Oscars, Academy Awards

Pedro Pascal. Kam glatt rasiert in Chanel ohne Jackett mit floraler Federnbrosche.

©Etienne Laurent / The Academy/Etienne Laurent/The Academy/ampas
98th Annual Oscars - Arrivals

Leonardo DiCaprio. Wie gut kann Mann aussehen? Sogar mit Schnurrbart. Perfekter Smoking von Dior, die Bienen-Brosche ein Zeichen für Umweltbewusstsein.

©WWD via Getty Images/Lexie Moreland//WWD via Getty Images
2026 Vanity Fair Oscar Party Hosted By Mark Guiducci - Arrivals

Kim Kardashian. Seit wann hat sie blaue Augen? 
Die Kontaktlinsen sind ein Kontrast zum Gucci-Goldkleid von Demna.

©Getty Images/Neilson Barnard/Courtesy of Gucci/Getty Images
(kurier.at, jup)  |  Stand:
Isabella Klausnitzer

Über Isabella Klausnitzer

Isabella Klausnitzer ist eine der wichtigsten Trend- und Lifestyle-Journalistinnen im deutschen Sprachraum. Für die Kurier freizeit schreibt sie seit vielen Jahren, was in Sachen Mode, Stil, Kunst, Design und Lifestyle-Trends angesagt ist, und konnte sich damit eine treue Fangemeinde aufbauen. Neben ihren Trendseiten im Kurier berichtet Isabella Klausnitzer regelmäßig auch im Fernsehen über Lifestylethemen. In der Blogszene ist Isabella unter www.isatrends.at zu finden.

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