Oscars 2026: Glam und Couture-Duelle
Statement-Looks und moderner Hollywoodstil dominierten den roten Teppich. Wer war die Schönste?
Showtime auf dem Red Carpet! Statement statt Zurückhaltung. Maximaler Glam statt leisem Minimalismus. Federn, Pailletten, Metallics und erstaunlich extreme Beinschlitze sorgten für ganz schön viel Drama. Besonders spannend: Chanel und Dior beherrschten den roten Teppich, dominierten die Looks und lieferten sich ein regelrechtes Style-Match – Couture auf höchstem Level, auffällig, luxuriös und selten zurückhaltend. Ein harmonisches Gesamtbild, bei dem Mode, Juwelen und Beauty eng aufeinander abgestimmt waren.
Mein Style-Oscar geht an ...
... Rose Byrne in Dior. Ihre Couture-Robe ein wahres Kunstwerk. Strukturierte Silhouette, edelste Stoffe mit feinem Schimmer und handgestickte Blütendetails machten sie zu einem der kostbarsten Looks des Abends.
Gwyneth Paltrow. In Armani Privé, schulterfrei, schlicht, dramatische Seitenschlitze. Nudefarbene Strümpfe schützten die nackte Haut.
Kaia Gerber. Betörend schön in samtigem Himbeerrot von Sarah Burton für Givenchy.©REUTERS/Danny Moloshok
Renate Reinsve. Signalrot von Louis Vuitton, minimalistisch geschnitten, mit beeindruckendem Beinschlitz.©EPA/RYAN SUN
Emma Stone. Setzte auf ein perlenweiß schimmerndes Kleid von Louis Vuitton.©APA/AFP/ANGELA WEISS
Rose Byrne. Umwerfend in Dior. Hingucker: dreidimensionale Blumenstickereien und die Juwelen von Taffin, unter anderem der markante Halsring mit gelbbraunem Ashoka-Diamanten.©Getty Images/Mike Coppola/Getty Images
Jessie Buckley. Klassisch in Chanel in Rot und Ballettrosa. Elegant, aber leicht altmodisch.©REUTERS/Mario Anzuoni
Pedro Pascal. Kam glatt rasiert in Chanel ohne Jackett mit floraler Federnbrosche.©Etienne Laurent / The Academy/Etienne Laurent/The Academy/ampas
Leonardo DiCaprio. Wie gut kann Mann aussehen? Sogar mit Schnurrbart. Perfekter Smoking von Dior, die Bienen-Brosche ein Zeichen für Umweltbewusstsein.©WWD via Getty Images/Lexie Moreland//WWD via Getty Images
Kim Kardashian. Seit wann hat sie blaue Augen?
Die Kontaktlinsen sind ein Kontrast zum Gucci-Goldkleid von Demna.
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