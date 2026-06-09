Kelly's, Lay's & Co: So schneiden die Chips im VKI-Test ab

Anlässlich der Fußball-WM hat der Verein für Konsumenteninformation (VKI) gesalzene Kartoffelchips einem Geschmackstest unterzogen. Gut bis "okay" gemundet haben alle, was hervorstach, waren vor allem "gesalzene" Preise. "Gute" Chips gibt es laut den Fachleuten bereits um 5,96 Euro pro Kilogramm als Eigenmarke. Eine "Premium"-Variante kostete hingegen 21,90 Euro pro Kilo, wurde aber insgesamt nur "durchschnittlich" bewertet.

Zehn Erzeugnisse, darunter vier Markenprodukte und sechs Eigenmarken, wurden von 68 Konsumentinnen und Konsumenten in einer Blindverkostung hinsichtlich Aussehen, Geruch, Knusprigkeit und Geschmack beurteilt. Die Markenprodukte im Test belegten die vorderen Plätze, doch auch Eigenmarken schnitten meist gut ab. Es gab acht "gute" und zwei "durchschnittliche" Bewertungen.

Auf den vordersten Plätzen landeten bekannte Markenprodukte, allen voran die österreichische Traditionsmarke "Kelly's", gefolgt von Lorenz und Lay's. Deren Kilopreise bewegten sich zwischen 16,60 und 19,93 Euro.