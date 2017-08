Ob jetzt SUV, wie VW-Designchef Klaus Bischof ihn nennt, oder Crossover, wie Entwicklungschef Frank Welsch meint – der neue T-Roc startet jedenfalls in ein boomendes Marktsegment.

Dort, wo vom Opel Mokka über den Mazda CX3 und den Fiat 500X bis zum Nissan Quashqai andere Hersteller bereits erfolgreich aktiv sind, landet VW nun zwar mit Verspätung, aber guten Erfolgsaussichten, basiert der T-Roc technisch doch wie der Tiguan auf dem bewährten MQB-Baukasten des Konzerns. Mit 4234 mm ist der T-Roc 252 mm kürzer als der größere Bruder, im Innenraum bietet er aber dank eines Radstandes von 2603 mm ausreichend Platz für fünf Erwachsene. Für das Gepäck bleibt bei besetzter Rückbank mindestens ein 445 Liter großer Stauraum, der bei umgelegter Rückbank bis auf 1290 Liter erweiterbar ist.

Im Interieur dominiert an der Instrumententafel der hochgestellte Monitor für die Infotainment-Anwendungen, der in Topversion an einen Tablet-Bildschirm erinnern soll. Selbstredend sind alle aktuellen Smartphone-Anbindungen zu haben. Trotz all der Nähe zur digitalen Welt ist aber auch noch ein vergleichsweise bodenständiges Instrument namens CD-Player vorgesehen.

Auch mit Allrad

Was den Antrieb betrifft, folgt man dem klassenüblichen Zugang, neben einem Frontantrieb auch Allrad-Versionen anzubieten. Allerdings ebenfalls nur in den stärker motorisierten Varianten (150 bzw. 190 PS). Den Einstieg markiert der Einliter-TSI-Benziner mit 115 PS. Der zweite verfügbare Benziner hat 150 PS und ist mit manuellem 6-Gang-Getriebe oder einem 7-Gang-DSG zu haben. Auf der Diesel-Seite stehen drei Leistungsstufen zur Wahl (115 PS, 150 PS, 190 PS).

Der Marktstart des T-Roc bei uns erfolgt Ende November, bestellt werden kann ab Ende September. An den Preisen wird noch getüftelt.