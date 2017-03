Porsche Panamera Sport Turismo: Panamera als Edel-Kombi

Auf dem Genfer Autosalon präsentiert Porsche eine zusätzliche Karosserievariante des Panamera, den Sport Turismo.

Die geräumige Variante des Panamera bekommt eine große Heckklappe, eine niedrige Ladekante und ein großes Gepäckabteil. Der Sport Turismo bietet ein Ladevolumen von mindestens 520 Litern, bei Umklappen der Rücksitzlehne (funktioniert im Verhältnis 40:20:40) kommt man auf bis zu 1390 Liter. Der geräumige Panamera kommt auf eine Länge von 5049 mm, ist 1428 mm hoch und 1937 mm breit. Der Radstand beträgt 2950 mm.

Foto: Porsche

Als erster Panamera ist der neue Sport Turismo mit einer dreisitzigen Rückbank ausgestattet. Da die zwei äußeren Plätze als Einzelsitze ausgelegt sind, ergibt sich hinten eine 2+1-Konfiguration, sagt Porsche bzw. spricht man von einem 4+1 Sitzer.

Foto: Porsche

Technisch entspricht der Sport Turismo der Limousine. Besonderheit ist aber der adaptive Heckspoiler - der Anstellwinkel des Dachspoilers wird abhängig von der Fahrsituation und den gewählten Fahrzeugeinstellungen in drei Stufen eingestellt und erzeugt auf der Hinterachse einen zusätzlichen Abtrieb von bis zu 50 Kilogramm. Ab 170 km/h fährt der Dachspoiler automatisch in die Performance-Stellung und erhöht mit einem Anstellwinkel von plus ein Grad Fahrstabilität und Querdynamik. In den Fahrmodi Sport und Sport Plus fährt der Dachspoiler bereits ab einer Geschwindigkeit von 90 km/h in diese Position.

Foto: Porsche

Der Panamera Sport Turismo ist ab sofort bestellbar. Die Markteinführung in Europa erfolgt am 7. Oktober 2017. Starten wird der neue Porsche mit fünf aus der Sportlimousine bekannten Antriebsvarianten. Die Preise beginnen in Österreich für den Panamera 4 Sport Turismo (330 PS) bei 114.810,- Euro, für den Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo (462 PS Systemleistung) bei 114.630,- Euro, für den Panamera 4S Sport Turismo (440 PS) bei 141.870,- Euro, für den Panamera 4S Diesel Sport Turismo (422 PS) bei 144.360,- Euro und für den Panamera Turbo Sport Turismo (550 PS) bei 195.120,- Euro.