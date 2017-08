Erste Bilder vom neuen Dacia Duster

Auf der Automesse in Fankfurt im September präsentiert Dacia die zweite Generation des SUV Duster.

Dank der neue gestalteten Scheinwerfer soll das Auto breiter und robuster wirken. Weitere bestimmende Elemente der Vorderansicht sind der neugestaltete Kühlergrill und der im Vergleich zum Vorgänger deutlich größere Unterfahrschutz in Silber. Sein robustes Material macht ihn unempfindlich gegen Kratzer, verspricht man bei Dacia.

Vom Interieur zeigt Dacia noch keine Bilder, erklärt aber dass es ein komplett neues Design gibt und dank erweiterter Ausstattung und wertigerer Materialien soll es noch mehr Reisekomfort als im Vorgänger geben.

Von 2010 bis heute verkaufte Dacia über eine Million Duster. Noch einmal so viele Fahrzeuge wurden unter dem Markennamen Renault abgesetzt, insbesondere in Südamerika, Indien und Russland. Damit ist der Kompakt-SUV eines der meistverkauften Modelle der Renault Gruppe. Insgesamt wird der Duster in über 100 Ländern vertrieben.

Markteinführung ist ab Anfang 2018.