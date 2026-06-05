Die Fußball-Fashion-WM: Welche Dressen sind die schönsten?
Fußball-Trikots sind längst mehr als funktionale Sportbekleidung. Welche bei der WM 2026 hervorstechen.
Die WM 2026 wird nicht nur ein Turnier der Tore, sondern auch eines der Bilder. 48 Nationen kämpfen in den USA, Kanada und Mexiko um den Titel – jede von ihnen bringt gleich zwei visuelle Identitäten auf den Platz. Heim- und Auswärtsdressen verwandeln die Stadien damit in die größte Modebühne des Sommers.
Was auf den ersten Blick wie eine praktische FIFA-Regel erscheint, erzählt bei genauerem Hinsehen viel über Herkunft, Kultur und Zeitgeist. Trikots sind längst mehr als funktionale Sportbekleidung. Sie transportieren nationale Identität, greifen historische Bezüge auf und werden von Designern gezielt als emotionale Botschafter eines Landes inszeniert. Während das Heimtrikot meist Tradition, Wiedererkennbarkeit und Stolz verkörpert, bieten Auswärtsdressen Raum für Kreativität, mutige Farbwelten und überraschende Ideen.
Frankreich
Allez les Bleus! La France stylisch comme toujours. Eduardo Camavinga, Mittelfeld-Star bei Real Madrid, modelt die klassische französischen Heimtrikots. Sind natürlich blau, zeigen diesmal aber auch Muster. Auswärtsdress: frisches Minzegrün, eine überraschend auffällige, markante Sonderfarbe.©Beigestellt
Norwegen
Erling Haaland ist Norwegens Superstar. Das Heimtrikot 2026 ist rot und zeigt als Muster die norwegische Flagge als auffälliges Kreuz-Design.©Beigestellt
Curaçao
„This is my island in the sun.“ Curaçao setzt auf karibische Vibes und pastelliges Bananengelb mit gelb-türkis-pinken Streifen als Auswärtstrikot.©Beigestellt
Schottland
Sehr stylisch! Ein Fußballtrikot (Auswärts) in Korallenrot. Oder ist es lachsfarben? Auf jeden Fall sehr ausgefallen, auch die Nadelstreifen in Violett.©Beigestellt
Österreich
Heimatgefühl in Rot-Weiß-Rot (und ein bisschen Schwarz ist auch dabei). Unser Nationalteam wird von Puma übrigens bereits seit 1974 (!) ausgestattet.©Beigestellt
Hinzu kommt ein enormer wirtschaftlicher Faktor. Die offiziellen Dressen gehören längst zu den wichtigsten Merchandising-Produkten des Weltfußballs, Millionen Trikots werden verkauft. Für Adidas, Nike, Puma und Co. ist die Weltmeisterschaft nicht nur ein sportliches Schaufenster, sondern ein globaler Wettbewerb um Aufmerksamkeit; Begehrlichkeit und Marktanteile.
Wir sind dabei!
Die österreichischen Shirts mit ihrer rot-schwarz-weißen Ästhetik wirken selbstbewusst und zeitlos. Gerade inmitten der visuellen Vielfalt der WM könnte diese Geradlinigkeit besonders modern erscheinen.
Die WM 2026 wird nicht nur zeigen, welche Nation den besten Fußball spielt. Sie macht auch sichtbar, wie eng Sport, Mode und Wirtschaft heute miteinander verwoben sind. Auf dem Weg zum Titel wird daher nicht nur auf dem Rasen um jeden Meter gekämpft – sondern auch im Dressen-Derby der Nationen.
Isagram
Halstuch zum Leiberl
Dean Huijsen (Spanien) und Leon Goretzka (Deutschland) zeigen uns, wie ein simples Fußballtrikot durch richtiges Styling aufgepeppt werden kann. Beide tragen Halstuch. Ob sie so auch aufs Feld dürfen?
Beauty Moment
WM-Frisuren
Jude Bellingham trägt den angesagten Cut, den viele junge Fans jetzt genauso gestylt und geschnitten haben wollen. Nennt sich „Taper Fade“ mit längeren Curls am Oberkopf. Auch Kylian Mbappé setzt ein Statement – mit über der Stirn strichgerade geschnittenem Pony-Look.
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