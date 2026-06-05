Die Fußball-Fashion-WM: Welche Dressen sind die schönsten?

Die WM 2026 wird nicht nur ein Turnier der Tore, sondern auch eines der Bilder. 48 Nationen kämpfen in den USA, Kanada und Mexiko um den Titel – jede von ihnen bringt gleich zwei visuelle Identitäten auf den Platz. Heim- und Auswärtsdressen verwandeln die Stadien damit in die größte Modebühne des Sommers.

Was auf den ersten Blick wie eine praktische FIFA-Regel erscheint, erzählt bei genauerem Hinsehen viel über Herkunft, Kultur und Zeitgeist. Trikots sind längst mehr als funktionale Sportbekleidung. Sie transportieren nationale Identität, greifen historische Bezüge auf und werden von Designern gezielt als emotionale Botschafter eines Landes inszeniert. Während das Heimtrikot meist Tradition, Wiedererkennbarkeit und Stolz verkörpert, bieten Auswärtsdressen Raum für Kreativität, mutige Farbwelten und überraschende Ideen.