Horoskop der Woche: Stiere punkten im Job durch ihre Besonnenheit

HOROSKOP FÜR 02.02. - 08.02.2026 Alles rundum Erfolg, Liebe und Wohlbefinden eures Sternzeichens gibt es hier jeden Sonntag im freizeit-Wochenhoroskop. Euer tägliches Horoskop findet ihr übrigens unter kurier.at/freizeit Steinbock (22.12. – 20.01.) ♑ Nun haben Sie alle Hände voll zu tun. Saturn bremst, daher ist mit Verzögerungen zu rechnen. Möglicherweise werden Sie falsch verstanden oder Dinge gestalten sich komplizierter, als es anfangs schien, besonders wenn Sie zu den Dezembersteinböcken gehören.

Tipp der Woche: Planen Sie Puffer ein. Was langsam beginnt, kann trotzdem stabil und erfolgreich enden.

Wassermann (21.01. –19.02.) ♒ Ein frischer Wind weht Ihnen um die Nase. Veränderung und Neuigkeiten liegen in der Luft und Sie haben bereits Witterung aufgenommen. Es ergeben sich erfreuliche Entfaltungsmöglichkeiten. Auch liebestechnisch dürfte es diese Woche nicht langweilig werden.

Tipp der Woche: Folgen Sie Ihrer Neugier, aber bleiben Sie wählerisch. Nicht jede Veränderung ist ein Muss, manche ist einfach eine Einladung.

Fische (20.02. –20.03.) ♓ „Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste“, sagt man, doch oft muss man ein gutes Stück opfern, um an ein besseres zu kommen. Lassen Sie sich nicht durch zu viele Bedenken davon abhalten, neue Möglichkeiten ins Auge zu fassen. Entscheidungen überschlafen!

Tipp der Woche: Geben Sie neuen Chancen eine Nacht Zeit. Am nächsten Morgen wissen Sie meist genauer, ob Angst oder Intuition gesprochen hat. Widder (21.03.–20.04.) ♈ Gehen Sie kommende Woche systematisch vor! Planen Sie Projekte langfristig, von „Schnellschüssen“ ist abzuraten. Es sei denn, Sie gehören zu den Anfangsdaten, dann sind schnelle Reaktionen gefragt. Ihre Intuition wird Ihnen dabei helfen, gute Entscheidungen zu treffen.

Tipp der Woche: Machen Sie einen klaren Plan, aber lassen Sie ein Fenster für spontane Eingebungen offen. Genau dort kann sich der beste Weg zeigen.

Stier (21.04.–20.05.) ♉ Sie durchschauen, was Sache ist und so fällt es Ihnen leicht, das Richtige zu tun. Sie punkten besonders im Job durch Ihre Besonnenheit. Auch privat ergeben sich schöne Momente, die zum Genießen einladen. Stressig wird es nur, wenn Sie Ihre Umwelt einbremsen müssen.

Tipp der Woche: Vertrauen Sie Ihrer ruhigen Art. Sie müssen nicht lauter werden, um Wirkung zu zeigen. Zwillinge (21.05.–21.06.) ♊ Uranus und Mars verkürzen den Geduldsfaden drastisch. Besonders die um den 22. Mai geborenen Zwillinge sollten rechtzeitig Dampf ablassen, denn es baut sich sehr viel Spannung auf, die sich unvermutet in einem unkontrollierten Gefühlsausbruch entladen kann.

Tipp der Woche: Suchen Sie sich ein Ventil, bevor der Druck zu groß wird. Bewegung, ein offenes Gespräch oder ein bewusster Rückzug helfen mehr als ein spontaner Ausbruch.

Krebs (22.06.–22.07.) ♊ Nun können Sie zeigen, was tatsächlich in Ihnen steckt. Mit Charme und rhetorischem Geschick können Sie auch heikle Verhandlungen führen. Vielleicht ergibt sich auch ein netter Flirt am Arbeitsplatz. Die um den 22.6. Geborenen müssen eine schnellere Gangart einlegen.

Tipp der Woche: Setzen Sie Ihre Worte gezielt ein. Diese Woche können Sie mit Charme mehr erreichen als mit Druck. Löwe (23.07.–23.08.) ♌ Besonders die um den 24.7. Geborenen können durch überraschende Glücksfälle Ihrem Leben eine positive Wende geben. Auch alle anderen Löwen spüren, wie ihre Lebensgeister erwachen. Nun ist kein Weg zu weit und kein Berg zu hoch. Nur zu, starten Sie durch!

Tipp der Woche: Nutzen Sie den Schwung, aber wählen Sie Ihr Ziel bewusst. Nicht jede Chance muss groß sein, um wichtig zu werden. Jungfrau (24.08.–23.09.) ♍ Mars weckt den Tiger im Tank, doch um zum Zug zu kommen, müssen Sie taktvoll vorgehen. Zeigen Sie Ihr Interesse auf charmante Art. Auch im Beruf nichts überstürzen und das Team ein Ihre Pläne einbeziehen, dann schaffen Sie auch große Brocken ohne Stress!

Tipp der Woche: Gehen Sie kraftvoll, aber nicht forsch vor. Wer andere mitnimmt, kommt diese Woche schneller ans Ziel.