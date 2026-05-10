Horoskop der Woche: Unternehmungslustige und optimistische Krebse

Waage (24.09. –23.10.) ♎

Ihre Ideen sind sehr beeindruckend. Doch Saturn bringt es mit sich, dass Sie erst beweisen müssen, ob sie auch umsetzbar sind. In Sachen Liebe läuft es eher durchschnittlich. Verbringen Sie eine schöne Zeit mit Ihrem Schatz, Ihrer Familie oder guten Freunden.

Tipp der Woche: Bleiben Sie geduldig – Qualität setzt sich langfristig durch.

Skorpion (24.10.–22.11.) ♏

Sie halten Ihr Wort, auf Sie kann man sich verlassen. Sie helfen gerne und hören aufmerksam zu, wenn mal jemand ein offenes Ohr braucht. Das stärkt den Teamgeist und verbessert das Betriebsklima. Auch privat bringt Ihre Empathie Sie Ihren Liebsten näher.

Tipp der Woche: Vergessen Sie bei aller Fürsorge nicht auf sich selbst.

Schütze (23.11.–21.12.) ♐

Sie brauchen kommende Woche Ablenkung vom Alltag. Neue Rezepte zu probieren oder in die Natur zu gehen, ist eine gesunde und spannende Herausforderung. Es gibt eine Fülle an Angeboten, die wenig oder gar nichts kosten. Auch Sport trägt viel zu Ihrem Wohlbefinden bei.

Tipp der Woche: Planen Sie bewusst kleine Auszeiten ein – sie geben Ihnen neue Energie.

Wir wünschen Euch eine schöne Woche! ✨