Horoskop der Woche: Unternehmungslustige und optimistische Krebse
Was euch diese Woche erwartet und worauf ihr besonders achten solltet, erfahrt ihr hier, wie jede Woche im Horoskop.
HOROSKOP FÜR 02.02. - 08.02.2026
Alles rundum Erfolg, Liebe und Wohlbefinden eures Sternzeichens gibt es hier jeden Sonntag im freizeit-Wochenhoroskop. Euer tägliches Horoskop findet ihr übrigens unter kurier.at/freizeit
Steinbock (22.12.–20.01.) ♑
Sie haben nun alle Hände voll zu tun und wissen oft nicht, wo Ihnen der Kopf steht. Sie brauchen deshalb in Ihrer Freizeit viel Ruhe und Zeit, um Ihre Gedanken zu ordnen. Lassen Sie diese Woche anstrengende Hobbys bleiben und setzen Sie auf Gemütlichkeit!
Tipp der Woche: Gönnen Sie sich bewusst Pausen – Produktivität braucht Erholung.
Wassermann (21.01.–19.02.) ♒
Nun scheint am Liebeshimmel die Sonne. Venus im befreundeten Luftzeichen Zwillinge verwöhnt Sie und hilft Ihnen dabei, das Beste aus Ihrem Typ zu machen und charmant zu flirten. Doch darauf alleine sollten Sie sich nicht verlassen und selbst aktiv werden.
Tipp der Woche: Warten Sie nicht – gehen Sie aktiv auf Menschen zu.
Fische (20.02.–20.03.) ♓
Immer in Bewegung bleiben, denn wer rastet, der rostet! Radeln, Sauna, schwimmen und Spaziergänge entspannen und kurbeln Ihren Stoffwechsel an, ohne Sie zu überanstrengen. Natur erleben ist Balsam für Ihr Gemüt und lässt Sie den Alltagsstress vergessen.
Tipp der Woche: Integrieren Sie tägliche kleine Routinen – sie stabilisieren Körper und Geist.
Widder (21.03.–20.04.) ♈
Volle Kraft voraus! Nun stürzen Sie sich in Ihre Arbeit. Schreibtisch, Haus oder Garten, nichts ist vor Ihnen sicher. Inspiriert und motiviert experimentiert besonders die Anfangsdekade. Nur die März-Widder werden gebremst.
Tipp der Woche: Achten Sie darauf, sich nicht zu verzetteln – lieber ein Projekt abschließen, als fünf gleichzeitig beginnen.
Stier (21.04.–20.05.) ♉
Liebestechnisch kommen erfreuliche Entwicklungen auf Sie zu. Dank Venus und Jupiter blühen Sie auf und Ihre warmherzige Art weckt Sympathie und Zuneigung bei Ihren Mitmenschen. Bezüglich Beruf und Karriere können Sie nun Kurs setzen und den Turbo zünden.
Tipp der Woche: Nutzen Sie die positive Energie, um auch beruflich mutige Entscheidungen zu treffen.
Zwillinge (21.05.–21.06.) ♊
Nun geht es Ihnen gut, das Stimmungsbarometer steht auf heiter. Merkur und Mars sorgen für eine tolle Performance. Auch Ihre Kondition kann sich nun sehen lassen. Selbstverständlich können Sie auch beruflich von Ihrem Schwung und Ihrem Elan profitieren.
Tipp der Woche: Bleiben Sie fokussiert – Ihr Elan ist groß, aber Struktur bringt den Erfolg.
Krebs (22.06.–22.07.) ♊
Sie sind gut gelaunt, unternehmungslustig und optimistisch und lassen sich nicht von schlechten Nachrichten beeindrucken. Achten Sie aber darauf, dass Sie sich nicht zu viel vornehmen. Setzen Sie Prioritäten und arbeiten Sie die Dinge der Reihe nach ab!
Tipp der Woche: Setzen Sie klare Prioritäten – weniger ist diese Woche mehr.
Löwe (23.07.–23.08.) ♌
Bei den Anfangsdaten ist die Gefahr von Verstimmungen angezeigt, weil Fundamentaltoppositionen den Blick für andere Aspekte und Sichtweisen verschließt. Alle anderen können Ihre Meinungen ins rechte Licht rücken, ohne dabei in Machtkämpfe verwickelt zu werden.
Tipp der Woche: Hören Sie aktiv zu – andere Perspektiven bringen Sie weiter.
Jungfrau (24.08.–23.09.) ♍
Nun gilt es, sich auf Gespräche und Verhandlungen vorzubereiten, und die Karten auf den Tisch zu legen, das schafft klare Verhältnisse. Unbedachte Worte jedoch können viel Unruhe stiften, und so mancher kann sich dadurch auf den Schlips getreten fühlen.
Tipp der Woche: Überlegen Sie gut, bevor Sie sprechen – Timing ist jetzt entscheidend.
Waage (24.09.–23.10.) ♎
Ihre Ideen sind sehr beeindruckend. Doch Saturn bringt es mit sich, dass Sie erst beweisen müssen, ob sie auch umsetzbar sind. In Sachen Liebe läuft es eher durchschnittlich. Verbringen Sie eine schöne Zeit mit Ihrem Schatz, Ihrer Familie oder guten Freunden.
Tipp der Woche: Bleiben Sie geduldig – Qualität setzt sich langfristig durch.
Skorpion (24.10.–22.11.) ♏
Sie halten Ihr Wort, auf Sie kann man sich verlassen. Sie helfen gerne und hören aufmerksam zu, wenn mal jemand ein offenes Ohr braucht. Das stärkt den Teamgeist und verbessert das Betriebsklima. Auch privat bringt Ihre Empathie Sie Ihren Liebsten näher.
Tipp der Woche: Vergessen Sie bei aller Fürsorge nicht auf sich selbst.
Schütze (23.11.–21.12.) ♐
Sie brauchen kommende Woche Ablenkung vom Alltag. Neue Rezepte zu probieren oder in die Natur zu gehen, ist eine gesunde und spannende Herausforderung. Es gibt eine Fülle an Angeboten, die wenig oder gar nichts kosten. Auch Sport trägt viel zu Ihrem Wohlbefinden bei.
Tipp der Woche: Planen Sie bewusst kleine Auszeiten ein – sie geben Ihnen neue Energie.
Wir wünschen Euch eine schöne Woche! ✨
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