Madeira: Warum die Insel als Foodie-Destination unterschätzt wird

Die Frucht schmeckt nach Banane, aber saurer, nach Ananas, aber süßer, nach Maracuja, aber weicher. Viele kennen die gefächerten Blätter der Monstera als Trendtopfplanze in Hipsterwohnungen. Hier am Obstmarkt in Funchal wird die alienartig aussehende, langstielige und grünbeschuppte Frucht der Monstera Deliciosa angepriesen. Hat man einmal angebissen, bringt der Verkäufer gleich noch blaue Bananen (deren Blau doch verdächtig gelb ist) und siebzehn verschiedene Passionsfruchtarten.

Urlaubsziele wie Italien, Griechenland, Thailand werden von „Foodies“ (also Touristen, die dem guten Essen nachreisen) umschwärmt. Portugal taucht auf Foodie-Rankings zwar auf, aber meist mit Lissabon oder Porto. Mit der Atlantikinsel Madeira rechnen wenige. Dabei erfüllt sie alle wichtigen Kriterien: Es gibt guten Wein, ein Inselgetränk, Speisen, die man nur hier bekommt, Spitzengastronomie und eben hundert Variationen von knallbuntem Obst.

In einer anderen Halle des Mercado dos Lavradores verkaufen Frauen in Tracht Blumenzwiebeln, weiter hinten wird in der Fischhalle der süßliche Obstgeruch durch Fischgedärmodeur überdeckt. Hier wird der Fang des Tages präsentiert, also alles, was der Atlantik vor Madeira so hergibt.

Eine Besonderheit ist der Schwarze Degenfisch. Ein Tiefseefisch, der in Wassertiefen um 1.500 Meter lebt und erst tintenschwarz wird, weil die tödliche Druckveränderung beim Einholen der Fangleinen seine Haut färbt. Der Fisch wird paniert und gemeinsam mit Passionsfrucht oder Banane serviert.