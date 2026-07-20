Endstation Regenwald: Ein ungewöhnlicher Bahnhof in Australien

Eine gusseiserne Lokomotive im rhythmischen Rattern der Schienen, mit weichen Sitzbänken und schmalen Tischen. So einen Zug verortet man auf den wuchtigen Steinbrücken Schottlands, vor den schroffen Bergspitzen der Schweiz oder auf der historischen Schmalspurbahn im steirischen Murtal.

Kaum würde man sie mit der drückenden Schwüle Cairns an der ostaustralischen Küste verbinden. Und das kann man nicht wirklich verübeln, richtet sich in Cairns der Blick doch vordergründig auf die blaue Weite, die wild schwappenden Wellen, die es zu überqueren gilt, wenn man an das Great Barrier Reef gelangen möchte.

Doch tags darauf, vielleicht von den Wellen noch leicht wackelig, empfiehlt es sich, Plattform 2 der Cairns Railway Station aufzusuchen, um den historischen Waggon zu besteigen, der mit seinem Rostbraun und Cremeweiß den perfekten Kontrast zur grünen Umgebung darstellt.

Die Strecke mag dann nur siebenunddreißig Kilometer zählen, doch die gewundene Fahrt vom Meeresniveau durch das Dickicht stetig bergauf ist von zahlreichen Aussichtshighlights geprägt. Die wuchtigen Barron Falls, die sanften Regenwaldhügel dahinter das Korallenmeer.