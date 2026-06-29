Hotspots an der Donau: Top 5 Lokale am Copa Beach & Pier 22
Sommerfeeling, Kulinarik und Donaublick: Diese fünf Lokale sind unsere liebsten Adressen am Pier 22 und der Copa Beach.
5 / Moby am Wasser
Sommerableger der "Moby Dick-Bar+Eatery" im siebten Bezirk, wo man über den Sommer geschlossen hat. Dafür kann man in dieser Zeit an der Copa Beach die guten Cocktails und kleinere Gerichte aus der Küche genießen. Angenehme Atmosphäre.
Copa Beach, 1220 Wien
4 / Dampha Copa Beach
Dampha Khalifa ist bekannt für seine Fusionsküche aus spanischer und gambischer Küche und so erfreut man sich hier in lockerer Atmosphäre an afrikanisch-spanischen Tapas. Einen Versuch wert: Jollof Rice, ein würziges Reisgericht mit faschiertem Rind.
Rudolf-Nurejew-Promenade, Stand 8, 1220 Wien
3 / Inka – Outdoor Café
Das „Inka-Outdoor Café“ befindet sich gleich beim Hauptweg an der Promenade am Pier 22. Kulinarisch setzt man auf peruanisch-österreichische Fusionsküche, dazu hervorragende Drinks. Die Terrasse mit schöner Aussicht erzeugt Urlaubsgefühle.
Donauinsel, Pier 22, 1220 Wien
2 / Paco Ribera
Das „Paco Ribera“ ist ein neuer Ableger des „Paco“ im neunten Bezirk und ist eines der besten spanischen Lokale der Stadt. Das „Paco Ribera“ befindet sich etwas versteckt an der Copa Beach, aber nicht direkt am Wasser. Modernes, authentisches Tapas-Lokal.
Donaucitystraße 13E, 1220 Wien
1 / It’s Amore
Neues Lokal am neuen Pier 22 auf der Wiener Donauinsel. Große Terrasse am Wasser. Italienische Küche mit viel Antipasti, Pizza und Pasta. Besonders empfehlenswert: das hausgemachte Pistazien-Tiramisu. Schöner Ausblick auf die angrenzende Hochhaus-Skyline.
Donauinsel, Pier 22, 1220 Wien
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