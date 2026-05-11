Die 5 besten Lokale am Wagram
Von ausgezeichneten Restaurants bis zu charmanten Weinbars: Diese fünf Lokale zeigen, wie genussvoll der Wagram ist.
5 / Weritas Wagram
Mischung aus Vinothek, Weinbar und Restaurant. Über 50 Top-Winzer aus der Region Wagram präsentieren hier ihre Weine, dazu eine solide Regionalküche in modernem Ambiente. Die Vinothek gilt als einer der Hotspots der Region.
Marktplatz 44, 3470 Kirchberg am Wagram
4 / Weinhaus Kirchberg
Lukas Humer und Rafael Reisser, (beide lernten u. a. bei Toni Mörwald) geben hier nicht nur dem Wein eine Bühne, sie sorgen auch für eine entsprechende Küche. Und im ersten Stock gibt es Zimmer zum Übernachten.
Marktplatz 33, 3470 Kirchberg am Wagram
3 / Gut Oberstockstall
Gastronomischer Klassiker in der Region. Im Sommer im Gastgarten im Innenhof neben einer gotische Gutskapelle erwartet einen eine filmkulissenartige Freiluft-Idylle. Verlässlich gute Küche, tolle Weine und ein Hauch heiler Welt.
Ringstraße 1, 3470 Kirchberg am Wagram
2 / Restaurant Himmelreich
Marco Gangl hat u. a. im Restaurant Frantzen in Stockholm gekocht. Im 300 Jahre alten Haus in Zaußenberg am Wagram, neben dem Weingut Josef Fritz, kocht er nordisch, puristisch mit eigener Handschrift. Schöner Innenhof.
Ortsstraße 4, 3701 Zaußenberg
1 / Toni M. & Zur Traube
Der Multigastronom Toni Mörwald ist eine Art Galionsfigur der Region Wagram. In seinem Fine-Dining-Restaurant "Toni M." wird auf Sterne-Niveau gekocht. Und im "Zur Traube" im selben Komplex gibt es bodenständige Wirtshausküche.
Kleine Zeile 13–17, 3483 Feuersbrunn
