Osterhasen im Nachhaltigkeitstest: Welche Marken Sie jetzt kaufen können

Rekordverdächtig viele Schokolade-Osterhasen können zum diesjährigen Fest mindestens ein öko-soziales Gütesiegel aufweisen: 87 Prozent von 30 geprüften Erzeugnissen seien somit verbrieft fair und nachhaltig, freuten sich die Menschenrechtsorganisation Südwind und die Umweltschützer von Global 2000 am Dienstag. Grund sei unter anderem eine neue Zertifizierung beim Branchenriesen Lindt.

Fünf etablierte Testsieger, die schon in vergangenen Jahren Vorreiter für soziale und ökologische Standards waren, haben auch diesmal die Nasen vorne: Der "EZA-Schokohase" aus den Weltläden, der "Billa Bio Schokohase", der vegane "Billa Vegavita Bio Schoko Osterhase", der "Spar Natur Pur Bio-Osterhase" und "der Bio Osterhase Fairtrade" von Hofer tragen alle sowohl das Fairtrade- als auch das EU-Biosiegel. Im Ampelsystem des Osterhasen-Checks bekommen sie deshalb eine doppelt grüne Bewertung.

Deutlich mehr Zertifizierungen als voriges Jahr Mindestens ein unabhängiges Gütesiegel tragen mit 87 Prozent heuer deutlich mehr als im Vorjahr, als der Anteil noch bei rund 75 Prozent lag. Nur vier Hasen erhielten eine doppelt rote Bewertung: Sie konnten weder für ökologische noch für soziale Standards ein unabhängiges Siegel vorweisen. Getestet wurde eine Auswahl an Schokoladen-Hohlfiguren, die bis 17. März in heimischen Supermärkten erhältlich waren.