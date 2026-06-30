Genuss-Events: An diesen Orten speist man im Sommer
Werden Weingärten zur Bühne für lange Tafeln und eröffnen Kiefernadeln neue Geschmackswelten, zeigt sich Niederösterreich von seiner gschmackigsten Seite.
Unter dem Motto „Das weite Land bittet zu Tisch“ lädt ganz Niederösterreich im Sommer zum Genussspektakel. Außergewöhnliche Veranstaltungsformate führen dorthin, wo Lebensmittel wachsen, reifen und verarbeitet werden: in charmante Lokale, zu talentierten Köchen, regionalen Erzeugern und an stimmungsvolle Schauplätze. Im Fokus steht dabei immer die enge Verbindung der jeweiligen Landschaft mit der Kulinarik.
Sehr eindrucksvoll zeigt sich diese Verbindung bei der Veranstaltungsreihe „Tafeln im Weinviertel“, wenn von Juni bis August in Kellergassen, Schlössern und Weingärten festlich gedeckte Tafeln unter freiem Himmel entstehen. Während renommierte Köche mit fünfgängigen Menüs fürs leibliche Wohl sorgen, kredenzen namhafte Winzer den passenden Tropfen dazu und stillen zugleich den Wissensdurst vinophiler Feinschmecker mit Geschichten über Terroir, Jahrgänge und die Kunst der Vinifizierung.
Für alle, die das Echte und Unverfälschte lieben, ist die „Waldviertler TischKultur“ ein „brutal lokales“ und „fest verwurzeltes“ Genusserlebnis, wo an außergewöhnlichen Orten wie dem Herrenteich in Litschau oder dem Schlosspark Grafenegg die Schätze der Region mit gehobener Küche vereint werden. Pro Abend zeigen gleich zwei Spitzenköche im Duett, wie sie aus der Essenz des Waldviertels raffinierte Gaumenspiele kreieren.
Experimenteller geht es bei den „Mostviertler Feldversuchen“ zu, wo die regionale Küche neugierig zerlegt, neu interpretiert, zusammengesetzt und schließlich verkostet wird. Programmtitel wie „Ein Tisch, Ein Mahl, Ein(e) Versuch(ung)“ oder „Alpjus und Verjus“ verraten, dass hier kulinarisch über den Tellerrand hinausgedacht wird.
Entlang der Donau verbindet „Genuss on Tour“ die Wachau, das Kremstal und den Nibelungengau zu einem kulinarischen Streifzug. Ob zu Fuß, per Rad oder mit der Zille: Die Reise führt durch eine beeindruckende Wein- und Kulturlandschaft, in der Bewegung und Genuss auf besondere Weise miteinander verschmelzen.
Beim „WienerWaldGenuss“ führt der Weg direkt in den Wald. Bei Spaziergängen durch den Biosphärenpark Wienerwald zeigt Waldökologe Artur Cisar-Erlach, dass Birke, Buche, Kiefer & Co. nicht nur die Landschaft prägen, sondern auch geschmacklich mit harzigen, zitronigen, erdigen und grasigen Noten überraschen. Verkostet werden etwa mit Buchenholz geräucherter Käse, Birkensaft oder Kiefernadel-Pesto.
Wer sich gerne bei einem genussvollen Menü über Gott und die Welt unterhält, findet bei dem Format „Gedanken-Gänge“ in den Wiener Alpen besonders gute Unterhaltung. Serviert werden neben Lieblingsgerichten auch Lieblingsgeschichten.
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