Fast 300 Lokale haben es auf die Liste der nominierten Gasthäuser geschafft. Ob Ihr Favorit bereits dabei ist, verrät Ihnen ein Blick in unsere Kartei. Ist Ihr Lieblingsgasthaus noch nicht dabei? Dann können Sie es unter dem folgenden Link nominieren:

Auch dieses Jahr können Sie wieder beim großen Gasthaus-Guide aufgetischt der KURIER freizeit mitwirken! Nach dem großen Erfolg des Guides im vergangenen Jahr, suchen wir auch heuer wieder die besten Gasthäuser in Österreich. Bis zum 22. Mai 2026 haben Sie die Möglichkeit, ihr Lieblingsgasthaus für die Liste der besten Gasthäuser Österreichs zu nominieren.

Zur Liste der für 2027 nominierten Gasthäuser und zur Nachnominierung

Wie funktioniert die Nachnominierung bei aufgetischt 2027?

Klicken Sie auf den Link oben und prüfen Sie, ob Ihr Lieblingslokal bereits in unserer Liste ist. Wenn Sie Ihren Favoriten nicht in der Liste finden, tragen Sie bitte

den vollständigen Namen des Gasthauses,

die Postleitzahl des Gasthauses und

den Ort, in dem sich das Gasthaus befindet

direkt in das Formular direkt unter der Liste ein.

Welche Gasthäuser schaffen es in das Voting? Wird Ihr Gasthaus auch von anderen Teilnehmern nominiert, schafft es das Lokal auf die Nominierungsliste und ist damit Teil des großen Gasthaus-Votings.

Wann startet das Voting für das beste Gasthaus Österreichs 2027?

Vom 29. Mai bis 13. September öffnen wir unser Abstimmungstool, über das Sie Gasthäuser nach 4 Kategorien bewerten könnt:

Essen,

Service,

Getränke und

Ambiente.

In Summe sind 100 Punkte auf diese vier Bereiche aufzuteilen.

Das Publikumsvoting läuft bis 13. September , über den Sommer hinweg folgt zudem die Bewertung der Lokale durch eine Fachjury. Die Ergebnisse beider Abstimmungen werden zusammengerechnet, das Endergebnis erscheint im November im neuen, großen Gasthausguide der KURIER freizeit, dem freizeit.aufgetischt.

Entdecken Sie die Gewinner aus dem Vorjahr

Die Listen für alle anderen Bundesländer finden Sie unter diesem Link.