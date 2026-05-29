Auch dieses Jahr können Sie wieder beim großen Gasthausguide der KURIER freizeit 2027 mitwirken! Nach dem großen Erfolg des Guides im vergangenen Jahr suchen wir auch heuer wieder die besten Gasthäuser in Österreich. Voten und entscheiden Sie mit, welches der rund 300 nominierten Gasthäuser aus ganz Österreich es heuer in unsere Bestenliste schafft.

Die Gasthäuser in der Nominiertenliste 2027 wurden einerseits von den Kulinarik-Experten der freizeit-Redaktion und andererseits direkt von der freizeit-Community nominiert. Jene Gasthäuser, die von mehreren Community-Mitgliedern genannt wurden, hat die KURIER freizeit neu in die Liste aufgenommen.

Wie lange läuft das Voting für das beste Gasthaus Österreichs 2027?

Vom 29. Mai bis 13. September 2026 können Sie die Gasthäuser nach 4 Kategorien bewerten:

Essen,

Service,

Getränke und

Ambiente.

In Summe sind 100 Punkte auf diese vier Bereiche aufzuteilen.

Unter diesem Link können Sie am Voting teilnehmen: