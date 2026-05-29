Gasthausguide der KURIER freizeit: Voten Sie jetzt für Ihr Lieblingslokal
Die KURIER freizeit sucht die besten Gasthäuser Österreichs! Voten Sie jetzt für Ihr Lieblingslokal für den großen Gasthausguide 2027.
Auch dieses Jahr können Sie wieder beim großen Gasthausguide der KURIER freizeit 2027 mitwirken! Nach dem großen Erfolg des Guides im vergangenen Jahr suchen wir auch heuer wieder die besten Gasthäuser in Österreich. Voten und entscheiden Sie mit, welches der rund 300 nominierten Gasthäuser aus ganz Österreich es heuer in unsere Bestenliste schafft.
Die Gasthäuser in der Nominiertenliste 2027 wurden einerseits von den Kulinarik-Experten der freizeit-Redaktion und andererseits direkt von der freizeit-Community nominiert. Jene Gasthäuser, die von mehreren Community-Mitgliedern genannt wurden, hat die KURIER freizeit neu in die Liste aufgenommen.
Wie lange läuft das Voting für das beste Gasthaus Österreichs 2027?
Vom 29. Mai bis 13. September 2026 können Sie die Gasthäuser nach 4 Kategorien bewerten:
- Essen,
- Service,
- Getränke und
- Ambiente.
In Summe sind 100 Punkte auf diese vier Bereiche aufzuteilen.
Unter diesem Link können Sie am Voting teilnehmen:
Wie werden die Siegerlokale des Gasthausguides der KURIER freizeit ermittelt?
Das Publikumsvoting läuft bis 13. September, über den Sommer hinweg folgt zudem die Bewertung der Lokale durch eine Fachjury. Nach Abschluss des Votings kommt es noch zu einer finalen Abstimmung durch ein Expertengremium.
Die Ergebnisse beider Abstimmungen werden zusammengerechnet, das Endergebnis erscheint im November im großen Gasthausguide der KURIER freizeit.
Entdecken Sie die Gewinner aus dem Vorjahr
- Die besten Gasthäuser Österreichs 2026
- Die besten Neueinsteiger-Gasthäuser Österreichs 2026
- Die besten Gasthäuser Wiens 2026
- Die besten Gasthäuser Niederösterreichs 2026
- Die besten Gasthäuser des Burgenlands 2026
Die Listen für alle anderen Bundesländer finden Sie unter diesem Link.
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