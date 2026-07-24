Wiener Forschungsküche serviert Patienten Getränke zum Essen

Es gibt sie in mehreren Farben, sie sehen spacig aus und werden auch in exotischen Geschmacksrichtungen wie Cranberry oder Ananas produziert: die Flüssigkeitstropfen. Da sie in einer Forschungsküche entworfen wurden, liegt der Schluss nahe, dass es sich um Astronautennahrung oder um extravagante Haubengerichte handelt. Tatsächlich dienen sie jedoch dazu, ältere Menschen zu versorgen - nicht zuletzt in den immer heißer werdenden Sommern.

Entwickelt wurden die bunten Kugeln in einer futuristisch anmutenden Kochstube im Haus Tamariske, einer Senioreneinrichtung der „Häuser zum Leben“ in Wien-Donaustadt. Man könne damit jedes beliebige Getränk und jede Geschmacksrichtung herstellen, erläuterte Forschungsküchenchef Michael Zoufal im Gespräch mit der APA. Waren zunächst klassische Fruchtsäfte im Angebot, gibt es sie inzwischen sogar mit Gemüsegeschmack. In der Weihnachtszeit wurde auch bereits mit - antialkoholischen - Punsch-Kreationen experimentiert.

Für Menschen mit Kau- und Schluckbeschwerden

Gedacht sind die Tropfen vor allem für Palliativpatienten mit Kau- und Schluckbeschwerden. Wer annimmt, dass die Betroffenen möglichst flüssige Nahrung essen bzw. trinken sollten, irrt. Diese könne von den Betroffenen oft nicht richtig aufgenommen werden, erläuterte Diätologin Julia Frittum. Der Flüssigkeitstropfen hingegen schmelze langsam im Mund. Dies komme Menschen zugute, die nicht mehr schnell schlucken könnten.