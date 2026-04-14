Von Sandra Fischer und Lennart Gotta Kaffee ist für viele der perfekte Start in den Tag und gehört zu den beliebtesten Heißgetränken. Für zu Hause entscheiden sich immer mehr Menschen für Kaffeevollautomaten, die frisch gemahlenen Kaffee auf Knopfdruck zubereiten. Die Auswahl ist enorm, doch welcher Vollautomat ist der richtige? Das Test- und Verbraucherportal IMTEST hat beliebte Modelle unter die Lupe genommen. So gut schmeckt der Espresso Der Espresso ist das Maß aller Dinge, wenn es um die Kaffeequalität geht. Der Nivona NIVO 9101 zeigte sich im Geschmackstest mit den Standardeinstellungen eher zu sauer und wässrig. Doch nach einer Anpassung des Mahlgrads überzeugte die Maschine mit einem vollmundigen Espresso. Der Jura E6 lieferte einen Espresso, der zwar zu Beginn etwas bitter war, aber insgesamt vollmundig und leicht süß. Der Tchibo Esperto mini und der Philips Café Aromis 8000 Series hatten ebenfalls ihren Charme. Der Tchibo-Kandidat punktete mit einem ausgewogenen Espresso, aber ohne Milchsystem. Der Philips enttäuschte mit einem bitteren und wässrigen Espresso.

Meister des Milchschaums Für Liebhaber von Milchschaumgetränken zeigte sich der Jura E6 als Meister des Milchschaums. Der Milchschaum war feinporig, fest und hielt sich gut. Der Nivona NIVO 9101 zeigte ebenfalls eine sehr gute Leistung bei der Milchzubereitung, wobei die Qualität des Milchschaums nach Anpassung der Einstellungen cremig und fest war. Der De“Longhi Magnifica Evo Next brachte einen ebenfalls sehr guten Milchschaum, war aber beim Mahlen lauter als die Konkurrenz. Der Philips Café Aromis 8000 Series punktete mit einer großen Auswahl an kalten Kaffeespezialitäten, doch der Milchschaum war hier großporig.

Steuerung über den Bildschirm Die Bedienung eines Kaffeevollautomaten ist entscheidend für die Benutzerfreundlichkeit. Der Nivona NIVO 9101 überzeugte mit einem 7-Zoll-Touchdisplay und einer klaren Menüführung. Auch die Anpassung der Kaffeestärke und Milchmenge war einfach. Der KitchenAid KF8 besticht ebenfalls durch einfache Bedienung und ein schnelles Touchdisplay. Der Jura E6 setzte auf eine einfache Drucktastensteuerung, während der Tchibo Esperto mini trotz seiner kompakten Maße keine Milchschaumoption hatte. Der Philips Café Aromis 8000 Series setzte ebenfalls auf ein Touchdisplay und viele Einstellmöglichkeiten, konnte jedoch mit der Aufheizzeit nicht punkten.

Reinigung teilweise erschwert Die Reinigung ist ein weiterer wichtiger Punkt. Der Nivona NIVO 9101 hat den Vorteil eines automatischen Reinigungssystems, das auch die Milchschaumreinigung umfasst. Der Jura E6 bietet ebenfalls ein automatisches Reinigungsprogramm und einen einfachen Milchsystembehälter, der sich leicht reinigen lässt. Der De“Longhi Magnifica Evo Next ermöglichte eine einfache Brühgruppenspülung, aber die Brüheinheit konnte nicht herausgenommen werden, was die Reinigung erschwerte. Der Tchibo Esperto mini punktete mit einer einfachen Reinigung, allerdings fehlte ein Milchsystem. Und der Philips Café Aromis hatte eine etwas komplizierte Handhabung beim Wassertank.

Fazit Die Wahl des richtigen Kaffeevollautomaten hängt von den persönlichen Vorlieben ab.