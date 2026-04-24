WM-Helden: Romano Schmid im Portrait

Steckbrief Position: Mittelfeld, offensiv

Mittelfeld, offensiv Jahrgang: 2000

2000 Aktueller Verein: Werder Bremen

Werder Bremen Größe: 1,68 m

1,68 m Posch im Nationalteam: 33 Spiele, 3 Tore, 21 Siege, 5 Unentschieden, 7 Niederlagen

Traumtor Drei Tore hat Schmid für Österreich bisher erzielt. Das wichtigste bei der EM 2024 im Berliner Olympiastadion gegen die Niederlande. Mit dem Kopf!



Papas GAK-Tattoo Papa Christian Schmid war einst Kicker beim GAK, hatte sogar ein Tattoo des Vereins. Das musste weg, als Sohn Romano zu Sturm gegangen ist.



Früh übt sich Weil er in der Grazer Akademie mit starken Leistungen auffiel, durfte Romano Schmid schon mit 15 Jahren mit den Profis von Sturm Graz ins Trainingslager reisen.

EM-Baby Während der EM 2024 in Deutschland verließ Schmid kurz das Teamquartier in Richtung Graz, weil er bei der Geburt seines zweiten Sohnes dabei sein wollte.



Horn ist nicht gleich Horn Schmid lebt in Horn, aber nicht in jenem in Niederösterreich, sondern in jenem in der Nähe von Bremen.



