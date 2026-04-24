WM-Helden: Romano Schmid im Portrait
Mit Werder Bremen kämpft er in Deutschland gegen den Abstieg, im Nationalteam gilt er in der Offensive als Fixstarter. Den neunten Teil des Gewinnspielcodes finden Sie am Ende des Artikels.
Steckbrief
- Position: Mittelfeld, offensiv
- Jahrgang: 2000
- Aktueller Verein: Werder Bremen
- Größe: 1,68 m
- Posch im Nationalteam: 33 Spiele, 3 Tore, 21 Siege, 5 Unentschieden, 7 Niederlagen
Traumtor
Drei Tore hat Schmid für Österreich bisher erzielt. Das wichtigste bei der EM 2024 im Berliner Olympiastadion gegen die Niederlande. Mit dem Kopf!
Papas GAK-Tattoo
Papa Christian Schmid war einst Kicker beim GAK, hatte sogar ein Tattoo des Vereins. Das musste weg, als Sohn Romano zu Sturm gegangen ist.
Früh übt sich
Weil er in der Grazer Akademie mit starken Leistungen auffiel, durfte Romano Schmid schon mit 15 Jahren mit den Profis von Sturm Graz ins Trainingslager reisen.
EM-Baby
Während der EM 2024 in Deutschland verließ Schmid kurz das Teamquartier in Richtung Graz, weil er bei der Geburt seines zweiten Sohnes dabei sein wollte.
Horn ist nicht gleich Horn
Schmid lebt in Horn, aber nicht in jenem in Niederösterreich, sondern in jenem in der Nähe von Bremen.
Teil 10/20 des Gewinnspielcodes:
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Die Erklärung des Gewinnspiels und weitere Details finden Sie hier.
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