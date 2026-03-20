WM-Helden: Kevin Danso im Portrait

Steckbrief Position: Innenverteidiger

Jahrgang: 1998

Aktueller Verein: Tottenham Hotspur

Größe: 1,90 m

Danso im Nationalteam: 30 Spiele, 0 Tore, 17 Siege, 5 Unentschieden, 8 Niederlagen

Die Wurzeln Danso wurde als Sohn ghanaischer Eltern im steirischen Voitsberg geboren. Im Alter von sechs Jahren zog er mit seiner Familie nach England.

Sozial in Voitsberg Zusammen mit seiner Taufpatin, der Pädagogin Christine Lantos, rief Danso in seiner Heimatgemeinde den Verein "DANnSO" ins Leben, um Kindern und Familien in herausfordernden Situationen zu helfen und ihre Potenziale zu fördern. Er kommt dafür selbst nach Voitsberg und hilft mit.

Der Rückschlag 2024 scheiterte ein Transfer zu AS Roma, weil beim Medizincheck eine Vernarbung am Herzen festgestellt worden war. Mit einer kleinen OP wurde sie behoben. Bald war Danso wieder voll belastbar.

Der Top-Transfer Wenige Monate nach dem gescheiterten Transfer nach Rom wechselte Danso um 25 Millionen Euro von Lens zu Tottenham. Mit den Londonern gewann er die Europa League.

Sozial in London Danso unterstützt die Tottenham Foodbank – eine Einrichtung, die Menschen in Not mit Lebensmitteln und Alltagsartikeln versorgt. Dafür half er beim Packen von Paketen.