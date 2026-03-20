WM-Helden: Kevin Danso im Portrait
Der 27-Jährige hat sich aufgrund der vielen Verletzungen von David Alaba im ÖFB-Team als Innenverteidiger in die erste Elf gespielt. Bei der WM wird er gefragt sein. Den elften Teil des Gewinnspielcodes finden Sie am Ende des Artikels.
Steckbrief
Position: Innenverteidiger
Jahrgang: 1998
Aktueller Verein: Tottenham Hotspur
Größe: 1,90 m
Danso im Nationalteam: 30 Spiele, 0 Tore, 17 Siege, 5 Unentschieden, 8 Niederlagen
Die Wurzeln
Danso wurde als Sohn ghanaischer Eltern im steirischen Voitsberg geboren. Im Alter von sechs Jahren zog er mit seiner Familie nach England.
Sozial in Voitsberg
Zusammen mit seiner Taufpatin, der Pädagogin Christine Lantos, rief Danso in seiner Heimatgemeinde den Verein "DANnSO" ins Leben, um Kindern und Familien in herausfordernden Situationen zu helfen und ihre Potenziale zu fördern. Er kommt dafür selbst nach Voitsberg und hilft mit.
Der Rückschlag
2024 scheiterte ein Transfer zu AS Roma, weil beim Medizincheck eine Vernarbung am Herzen festgestellt worden war. Mit einer kleinen OP wurde sie behoben. Bald war Danso wieder voll belastbar.
Der Top-Transfer
Wenige Monate nach dem gescheiterten Transfer nach Rom wechselte Danso um 25 Millionen Euro von Lens zu Tottenham. Mit den Londonern gewann er die Europa League.
Sozial in London
Danso unterstützt die Tottenham Foodbank – eine Einrichtung, die Menschen in Not mit Lebensmitteln und Alltagsartikeln versorgt. Dafür half er beim Packen von Paketen.
Teil 11/20 des Gewinnspielcodes:
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Die Erklärung des Gewinnspiels und weitere Details finden Sie hier.
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