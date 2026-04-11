Glatt und g'schmeidig: Warum Männerhaut langsamer altert

Schönheitsrituale sind längst nicht mehr nur Frauensache. Zu Unisex-Pflegeprodukten etwa greifen laut Studien eher Männer, wenn es um das Thema Gesichtspflege und Anti-Aging geht. Grund dafür ist wohl auch der Mangel an einer breiteren Palette von Pflegeartikeln, die ausschließlich für Männerhaut bestimmt ist. Dabei kamen schon in der Antike Pflegeöle und Salben auch bei Männern zum Einsatz. Sogar eine ganzheitliche Wellness-Wohlfühlkultur, ähnlich dem heutigen holistischen Ansatz, einer Verbindung von Geist und Körper, mit Wellness und Fitness, war damals üblich. Und auch andere Beauty-Rituale wurden von den Herren der Schöpfung gerne zelebriert. Wie etwa Grooming. Es wurde eigentlich in der Renaissance erfunden: Männer stylten sich ihre lockige Haarpracht gerne mit duftenden Pomaden. Ebenso nahm der Rasierkult schon im 19. Jahrhundert mit Rasierlotionen und -seifen seinen Anfang, als die Rasur mit scharfen Stahlmessern in Mode kam.

Balancing Toner von ATTIÈL, 43 € ©Hersteller

Heute geht es wieder ums Eincremen und um Gesichtspflege. Zu Anti-Aging kommt das neue Schlagwort „Longevity“ (Langlebigkeit) hinzu und das Angebot von Pflegeprodukten für Männer wächst: Seit 2020 stieg der weltweite Absatz laut einer Studie von Emergen Research um 45 Prozent. Ein Ergebnis das zeigt, dass sich das soziale Wertebild von Männern gewandelt hat: Selbstoptimierung, Fitness, Karriere und Attraktivität gehören untrennbar zusammen. Toner, Anti-Aging-Gesichtscremes und Augenseren sind besonders gefragt. Beliebte Wirkstoffe gegen schädliche Umweltfaktoren bei Anti-Aging und Longevity sind Holunder, Rosenblüten, Hyaluron und Zink, Hochlandmoos, Gurken und eben die geheimnisvollen 1.000 Jahre alten Olivenbaumzellen.

Vitamin A Booster Micro-Fluid Declaré, 65 € ©Hersteller

Der globale Umsatz von Männerpflegeartikeln soll bis 2030 sogar auf 376,4 Mrd. US-Dollar ansteigen. Konzerne wie Unilever, Beiersdorf, Coty oder L’Oréal sind zwar die wichtigsten Hersteller dieser Pflegemittel, aber auch Nischenprodukte von kleineren Naturkosmetik-Unternehmen sind auf regionalen Märkten gefragt.

Liquid Moisturizer von Nivea Men, ca. 10 € ©Hersteller

Wie etwa von SB, ATTIÈL oder Less Is More, aus Österreich. Oder von dem österreichischen Kosmetikunternehmen Troll Cosmetics. Anti-Aging und Longevity im Tiegel „Beliebt sind insbesondere Artikel, die das Hautbild vereinheitlichen, was Farbe und Altersflecken angeht, sowie Produkte, die der Haut Spannkraft vermitteln oder Stress und Übermüdung unsichtbar machen“, so der Schweizer Biotechnologie-Experte Sven Gohla. Die High-Performance-Wirkstoffe setzen in den Cremes unterschiedlich an.

Rejuven Men Global Anti-Age-Cream von Juvena , 70 € ©Hersteller

„Für empfindliche Haut sind etwa Produkte mit einem pflanzlichen Komplex ideal, wie bei Declaré. Bei Haut mit verminderter Spannkraft wird die Elastizität mit Kollagen verbessert, etwa mit dem Sortiment von Juvena.“ Neues zum Thema Longevity gibt es wiederum bei Sophie's Garden. So entschlüsselte Sven Gohla in Zusammenarbeit mit Troll Cosmetics, einem Schweizer Biotechnologie-Institut und der Universität Zürich einen Longevity-Code aus Stammzellen von tausendjährigen Olivenbäumen auf Mallorca.

Unisex Mon Olive Longévité Microgel Sérum von Sophie's Garden, 255 € ©Hersteller

Und entwickelte aus den extrahierten Olivenbaumzellen die Produktserie Mon Olive Longévité. Noch kann kein Mensch 1.000 Jahre alt werden. „Aber Longevity bedeutet, die biologische Leistungsfähigkeit der Haut möglichst lange zu erhalten. Sagte man vor 25 Jahren noch, die Haut muss geschützt werden, schützen wir heute direkt den Zellkern vor Alterung. Er ist der Tresor des Erbmaterials.“

Mon Olive Longévité MICROGEL CRÈME mit Cell Conductor Complex und Mon Olive Longévité Stammzell-Extrakt ©Hersteller

Zusätzlich regeneriert der Anti Aging Cell Conductor Complex mit Funarine, Stammzellen eines Hochlandmooses, die Zellaktivität von innen und lässt die Haut jugendlicher wirken. Men only oder Unisex-Produkt Wie Anti-Aging-Produkte eigentlich wirken? Sie lindern hauptsächlich die Symptome der Alterung: glätten Falten, erhöhen die Strahlkraft der Haut, reduzieren Pigmentflecken. „Im Unterschied dazu wollen Longevity-Produkte den gesamten Alterungsprozess der menschlichen Haut verlangsamen. Das gelingt mit UV-Schutz gegen die Bildung freier Radikale, der Anregung der Kollagensynthese und des Erhalts des Zellenergiezustandes“, erklärt wiederum der Wiener Chemiker und Produktentwickler József Papp.

Homme Anti-Aging Serie vom Duschgel bis zur Face Cream von Rituals, 34,90 € ©Hersteller

„Die Forschung zu Longevity-Produkten fokussiert auf Biomimetik. Das heißt, körpereigene Komponenten werden mit Hilfe von Creme, Seren, Tonern eingebaut. Wie Ceramide, Lipide, Proteine, die positive Zellsignale für die Haut auslösen und für mehr Feuchtigkeit und Festigkeit sorgen.“

Unisex-Gesichtsserum mit Gurkenextrakt von Studio Botanic, 35 € ©Hersteller

Da Männerhaut bekanntlich Testosteron und somit mehr Talg produziert und größere Poren als Frauenhaut hat, bleibt die Frage, warum Männer trotzdem gerne zu Unisex-Artikeln greifen. „Männerhaut ist robuster, verfügt über mehr Kollagen und altert dadurch langsamer als Frauenhaut. Dafür entstehen aber vergleichsweise tiefere Falten. Grundsätzlich ist ihr Aufbau aber ähnlich und reagiert auf die gleichen äußeren Signale“, gibt Papp grünes Licht für den Einsatz von Unisex-Kosmetik.

Homme Force Launch 24 Supreme-cream von Biotherm Homme, ab ca. 45 € ©Hersteller

„Die letzten zehn Jahre wurden daneben Blaulicht-Artikel zum Schutz gegen Computerlicht entwickelt.“ Die Ergebnisse der Forschung werden ebenso in Kosmetikprodukte umgesetzt, die heute deutlich effektiver sind als früher. Beliebte Wirkstoff sind auch Hyaluron und Peptide.

Refining & Hydration Facial Toner mit Hyaluron und Zink von Less Is More, 46 € ©Hersteller