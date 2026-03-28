Warum kleine Handtaschen auch für Männer groß genug sind

Erfunden hat sie eigentlich niemand. Und trotzdem sind sie da: die Handtaschen. Längst haben sie sich als modisches Statement in der Männergarderobe etabliert. Die kleinen tragen Namen wie Sling-Bag (Schultertasche), Bum-Bag (Bauchtasche), „Murse“ (Männertasche mit Henkeln), Clutch (ohne Henkel) oder Belt-Bag (Gürteltasche). Die großen heißen Shopper oder Tote. Letzte Saison schickten Marken von Louis Vuitton bis COS ihre Models mit XL-Reisetaschen über den Laufsteg. Jetzt beginnt die Ära der kleinen Männerhandtasche, was auch praktischer ist.

Louis Vuitton (auch auf dem Foto ganz oben) zeigt jetzt wieder kleinere Handtaschen am Catwalk ©Hersteller

Egal, welcher Stil – der Boom bei Männertaschen hält an. Das bewesit auch der weltweite Markt für Herren-Luxushandtaschen. Laut Marktforschungsinstitut Global Market Insights und Forbes, betrug der weltweite Umsatz allein im letzten Jahr über 11,8 Milliarden US-Dollar.

Murse Puzzle von Loewe, 3.400 €, über Breuninger ©Hersteller

Von Mann zu Mann Herrenhandtaschen sind also längst in der Gesellschaft akzeptiert. Wie einst in der Antike. Da wurden kleine Beutel aus Stoff oder Leder am Gürtel befestigt. Im 18. Jahrhundert waren Männer modisch privilegiert: sie konnten zwischen Taschen-Muff, Jagd- und Satteltaschen wählen, während sich Frauen noch kleine Beutel für ihre Habseligkeiten unter ihre weiten Röcke schnüren mussten.

Schultertasche von Ferragamo, 1.450 € ©Hersteller

Das Aufkommen von Anzügen mit Innentaschen ließ die Herrenhandtasche langsam wieder verschwinden. Übrig blieben Akten-, Arzt- und Handwerkertaschen. Dinge des Alltags wurden für Jahrzehnte in Hosentaschen verstaut. Bis sie in den 1970er-Jahren von Modeschöpfern wie Pierre Cardin oder Paco Rabanne in Form von kleinen Handgelenkstaschen wieder hervorgeholt wurde.

Crossbody von Boss, 119,99 €, über Peek & Cloppenburg ©Hersteller

Denn Jeans und Anzugshosen waren eng geschnitten und Geldbörsel und Schlüssel passten nicht hinein.

In den 1980er-Jahren galten Männerhandtaschen dann wieder als „zu feminin“. TV-Serien wie „Miami Vice“ zeigten Männer zwar modisch, aber „tough“. Mit den aufkommenden Jogginghosen und Sweatern kamen Handtaschen zurück, um kantige Handys zu verstauen. Und Männern ist wieder erlaubt, Handtaschen zu tragen.

Ferragamo kombiniert Shopper mit kleinen Handtaschen ©Hersteller

Auch der soziale Code des männlichen Rollenbilds hat sich gewandelt: Heute organisieren sich Männer selbst, haben mehr Aufgaben im Haushalt und ein neues Verständnis von Identität und Mode.

Bei COS wird der Shopper wie eine Clutch unter den Arm geklemmt ©Hersteller

Und man spielt gerne mit Geschlechterrollen: Männer tragen Röcke, Schuhe mit hohen Absätzen, Schmuck und lackieren sich die Nägel. Da kommt auch eine kleine „Murse“ gut an.

Schultertasche von Jacquemus, 479 €, über Farfetch ©Hersteller