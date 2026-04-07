Die neue Privatheit: Wohin die sozialen Medien jetzt steuern

Drei junge Frauen sitzen in einem neuen Lokal in Wien. Der Kaffee wird mit einem Herz im Milchschaum serviert. Vor ein paar Jahren hätte wohl jemand sofort das Handy gezückt und ein Foto für Facebook oder Instagram gemacht. Der Jugend von heute sind solche Inszenierungen für die Netzöffentlichkeit jedoch zunehmend fremd. Angst vor privaten Postings Permanent online ist die Generation Z (14- bis 29-Jährige) zwar – aber sie teilt weniger aus ihrem Alltag. Laut Studien von saferinternet.at oder Malwarebytes Labs postet die Gen Z weniger als vor einigen Jahren. Mehr als 60 Prozent haben Bedenken, dass Inhalte gegen sie verwendet werden könnten. Privates wird nun lieber in kleinen Freundschaftsgruppen geteilt als auf einem Account, den alle einsehen können.

Buchklub in Texas ©REUTERS/CALLAGHAN O'HARE

Weg vom Handy Manche versuchen sogar bewusst, sich aus der Logik der Plattformen zu lösen. Wie die 25-jährige Harvard-Absolventin Gabriela Nguyen. Sie entwickelte „Appstinence“. Eine App, die helfen soll, Bildschirmzeit zu reduzieren und mittlerweile von mehr als einer Million Menschen verwendet wird. Nguyen selbst nutzt nur noch ein einfaches „Dumb Phone“, mit dem man nur telefonieren und SMS schreiben kann. „Die Apps wurden zum Zentrum meines Lebens, um das sich alles andere drehte“, schildert Nguyen ihr Problem. Auch ihre Wahrnehmung änderte sich: „Der Blick auf die Welt wird düsterer, je länger man doomscrollt.“ Die Sehnsucht nach einer technologiefreieren Umgebung bedient auch der „Luddite Club“ in New York: Hier werden Bücher besprochen und nicht die Seiten von Instagram angeschaut. Die jungen Mitglieder setzten ebenfalls auf Dumb Phones oder haben gar kein Handy. Von einer internationalen Bewegung ist mittlerweile die Rede. Imageproblem der Lifestyle-Influencer Während einige Nutzer versuchen, sich bewusst zurückzunehmen, kämpft eine Branche besonders mit der neuen Stimmung: die Lifestyle-Influencer. Lange galten sie als Leitfiguren der Plattformen – perfekte Küchen, perfekte Morgenroutinen, perfekte Outfits. Doch diese Ästhetik wirkt heute zunehmend austauschbar. Zu viel Perfektion Die Berliner Künstlerin Charlotte Adam kennt diese Welt aus nächster Nähe. Bevor sie sich ganz der Malerei widmete, arbeitete sie jahrelang im Influencer-Marketing und beobachtete die Branche von innen. „Mir ist in den letzten Jahren vor allem ein Trend zum Perfektionismus aufgefallen“, sagt Adam im KURIER-Interview. Dahinter stehe häufig aber weniger ein Wunsch nach Privatsphäre als vielmehr die Angst vor Bewertung – der Wunsch, akzeptiert und gemocht zu werden, gibt Adam zu bedenken. Gerade diese ständig präsentierte Selbstoptimierung kann jedoch ermüdend wirken – sowohl für die Macher als auch für das Publikum.

Charlotte Adam in ihrer Kollektion für den traditionellen Nachtwäsche-Hersteller Hanro und vor ihrem Gemälde. Die Künstlerin war jahrelang für das Marketing von bekannten deutschen Influencern verantwortlich und hat selbst über 17.000 Follower mit ihrem Account. (@lottiadam) ©Hanro

Gleichzeitig hat sich der Kontext verändert: Klimakrisen, Kriege, wirtschaftliche Unsicherheit und rasante technologische Umbrüche prägen den Alltag. „Vor diesem Hintergrund wirken Alltagsinhalte, wie ein hübsches Frühstück, ein cuter Look, der Weg zum Yoga, vielleicht zu banal.“ Das sagt die Künstlerin über das Imageproblem der Lifestyle-Influencer, die sie lange betreut hat und die mit 17.000 Instagram-Followern selbst viel Reichweite hat.