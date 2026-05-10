Eine Frau mit rosa Hut, Spitzenkleid, Stola und Blumenstrauß posiert.
Lifestyle

Warum Blumenmuster auch heuer wieder unverzichtbar sind

Blumenmuster zeigen sich diese Saison in überraschend ruhigen Varianten. Warme Töne von Karamell bis Nougat dominieren. Wir zeigen, wie man sie am schönsten kombiniert.

Isabella Klausnitzer

von Isabella Klausnitzer

10.05.26

Blumenmuster im Frühling und Sommer? Vielleicht nicht revolutionär – aber genau deshalb funktionieren sie immer noch so gut. Sie bringen Leichtigkeit, Farbe und ein bisschen Romantik in den Alltag, ohne dass man lange darüber nachdenken muss. Nach den dunkleren Monaten wirken florale Prints sofort frisch, lebendig und optimistisch. Sie passen zu luftigen Kleidern, Blusen, Röcken oder Accessoires und lassen sich je nach Styling verspielt, elegant oder modern tragen.

Eine Frau trägt ein zweiteiliges Blumenkleid mit schwarzem Kragen vor einem hellen Hintergrund.

Ein Kleid, ein Kunstwerk. Applizierte Blumen in einem besonders schönen Farbmix. Look von Dorothee Schumacher

©Hersteller
Frau mit lockigen Haaren trägt ein langes, beiges Kleid mit braunem Blumenmuster und Taillengürtel.

Herbstliche Töne im Frühsommer. Bluse und Rock in typischer Lena-Hoschek-Silhouette

©aida dapo
Ein Mann in einem roten Rosenmantel mit Lilien steht vor einem hellen Hintergrund.

"I can buy myself flowers.“Da hat Miley Cyrus natürlich recht. Natürlich können wir uns die Blumen selber kaufen, aber manchmal lassen wir uns mit liebevollen Blumengeschenken erfreuen. Simone Rocha steckt ihren Männern voll erblühte Lilien ans Revers. Nehmen wir gern auch.

©Eimear Lynch
Eine Frau trägt ein trägerloses, langes Kleid mit Kirschmuster und hält eine kleine Handtasche.

Kleid aus der brandneuen „Stella McCartney H&M“-Designerkoop. Die ist toll und seit zwei kurzem in ausgesuchten Filialen.

©Hersteller

Ob große, grafische Blüten, zarte Vintage-Prints oder kleine blumige Accessoires – Blumen gehen immer, weil sie ein Gefühl transportieren, das perfekt zur Jahreszeit passt: Wärme, Frische und gute Laune.

Goldene Kette mit einem vierblättrigen Kleeblatt-Anhänger aus grünem Stein und funkelnden kleinen Steinen am Rand.

Grün passt zu Braun. Kette mit Kleeblattanhänger aus grünem Malachit und Diamanten von Juwelier Wagner

©Hersteller
Eine große, runde Ansteckblüte aus vielen rostroten, länglichen Blättern auf hellem Hintergrund.

Ansteckblüte, nein, nicht von Chanel, sondern von Essentiel Antwerp. Die Zimtfarbe finde ich sehr speziell.

©Hersteller
Ein silberner Ring mit rosa und weißen Steinen ist auf einem weißen Hintergrund zu sehen.

Weiße Diamanten und pinke Saphire formen eine bezaubernde Gänseblümchenblüte. Ring aus der „Bloom Collection“ von Juwelier Wagner

©Hersteller
Eine schwarze, blütenförmige Brosche ist mit Diamanten im Zentrum und auf den Blütenblättern besetzt.

Die Oberfläche wirkt matt und fast graphitartig, dazwischen funkeln weiße und schwarze Diamanten wie Blütenstaub. Brosche aus der „Red Carpet“-Kollektion von Chopard

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Brauner Lippenbalsam mit gezeichneter Frauenfigur und Blumenmuster auf der Verpackung, daneben der passende Deckel.

Hübsch verpackt. Lippenbalsam von Queen of Green

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Natürlich denkt man bei Blumenmuster direkt an den ikonischen Satz aus Der Teufel trägt Prada: „Blumen? Im Frühling? Bahnbrechend.“ Gerade dieses Zitat zeigt aber auch, warum Blumenmuster ein Klassiker bleiben: Sie sind vertraut, saisonal und trotzdem immer wieder neu interpretierbar. Auch in den eigenen vier Wänden. 

Vier rosafarbene, geflochtene Körbe mit bunten Blumenmustern und goldenen Etiketten stehen nebeneinander.

Baobab-Duftkerzen in verschiedenen Größen. Besonderes Extra: die Raffiabast-Übertöpfe

©Aida Dapo
Grüner Teller mit weißem Blumenmuster und gewelltem Rand.

Suppenteller aus der exklusiven „Cabana x Ginori 1735“-Designkollaboration. Cabana ist ein Lifestylemagazin, die italienische Porzellanmanufaktur Ginori gibt es seit 1735. Sehr farbenreich, mir gefällt dieses Grün am besten. Über Mytheresa

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Transparente, kunstvoll geformte Glasvase mit verziertem Fuß und strukturierten Details am Hals.

Dänische Glaskunst. Vase von Alexander Kirkeby über Mytheresa

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Weiße Porzellankanne mit goldener Linie am Deckel und rosa-gelbem Blumenmuster am unteren Rand.

Aus der „Champs des Tulipes“-Kollektion von Dior Maison: Teekanne aus Limoges-Porzellan

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Eine Keramikvase in gelb und lila

Die Arbeiten des österreichischen Keramikkünstlers Florian Tanzer wirken wie kleine „Vasenwesen“ und sind immer Unikate. 

©Hersteller
Eine Flasche "Blütezeit Energie" Raumspray liegt auf einem blühenden Zweig.

Raum- und Kissenspray von Looops

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Weiße Nelken mit rosa Rand stehen auf einem weißen Behälter mit Blumenrelief.

Aus der feinedinge-Atelierkollektion. Vasengefäß mit aufgesetzten Blütenblättern aus plastisch modelliertem Porzellan, ein Objekt zwischen Vase und Skulptur.

©Hersteller
Zwei Schokoladenstücke mit getrockneten Blüten liegen neben einer rosa Rose auf floral gemustertem Untergrund.

Ach wie süß! Bio-Vollmilchschokoladentafel gefüllt mit Rosencaramelcreme von Berger Feinste Confiserie

©aleksandra garbarczyk
Ein silberner Kelch mit bunten Blumen, darunter auffällige rosa Tränendes Herz-Blüten, steht auf einer Glasfläche.

Katharina Hussleins kleine Schatzkammer in der Josefstädter Straße 11 feiert ihr fünfjähriges Bestehen. Das liebevollst kuratierte Geschäft vereint besondere Vintagegläser, ausgewählte Costume Jewellery, edle Tableware und feines Silber. Eine wahre Fundgrube für sorgfältig zusammengestellte Objekte mit Geschichten und zeitloser Ästhetik. Wir gratulieren mit einem Zweig vom Herzerlstrauch!
 

©Katharina Husslein
(kurier.at)  |  Stand:
Isabella Klausnitzer

Über Isabella Klausnitzer

Isabella Klausnitzer ist eine der wichtigsten Trend- und Lifestyle-Journalistinnen im deutschen Sprachraum. Für die Kurier freizeit schreibt sie seit vielen Jahren, was in Sachen Mode, Stil, Kunst, Design und Lifestyle-Trends angesagt ist, und konnte sich damit eine treue Fangemeinde aufbauen. Neben ihren Trendseiten im Kurier berichtet Isabella Klausnitzer regelmäßig auch im Fernsehen über Lifestylethemen. In der Blogszene ist Isabella unter www.isatrends.at zu finden.

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