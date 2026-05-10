Warum Blumenmuster auch heuer wieder unverzichtbar sind

Blumenmuster im Frühling und Sommer? Vielleicht nicht revolutionär – aber genau deshalb funktionieren sie immer noch so gut. Sie bringen Leichtigkeit, Farbe und ein bisschen Romantik in den Alltag, ohne dass man lange darüber nachdenken muss. Nach den dunkleren Monaten wirken florale Prints sofort frisch, lebendig und optimistisch. Sie passen zu luftigen Kleidern, Blusen, Röcken oder Accessoires und lassen sich je nach Styling verspielt, elegant oder modern tragen.

Ein Kleid, ein Kunstwerk. Applizierte Blumen in einem besonders schönen Farbmix. Look von Dorothee Schumacher ©Hersteller Herbstliche Töne im Frühsommer. Bluse und Rock in typischer Lena-Hoschek-Silhouette ©aida dapo "I can buy myself flowers.“Da hat Miley Cyrus natürlich recht. Natürlich können wir uns die Blumen selber kaufen, aber manchmal lassen wir uns mit liebevollen Blumengeschenken erfreuen. Simone Rocha steckt ihren Männern voll erblühte Lilien ans Revers. Nehmen wir gern auch. ©Eimear Lynch Kleid aus der brandneuen „Stella McCartney H&M“-Designerkoop. Die ist toll und seit zwei kurzem in ausgesuchten Filialen. ©Hersteller

Ob große, grafische Blüten, zarte Vintage-Prints oder kleine blumige Accessoires – Blumen gehen immer, weil sie ein Gefühl transportieren, das perfekt zur Jahreszeit passt: Wärme, Frische und gute Laune.

Grün passt zu Braun. Kette mit Kleeblattanhänger aus grünem Malachit und Diamanten von Juwelier Wagner ©Hersteller Ansteckblüte, nein, nicht von Chanel, sondern von Essentiel Antwerp. Die Zimtfarbe finde ich sehr speziell. ©Hersteller Weiße Diamanten und pinke Saphire formen eine bezaubernde Gänseblümchenblüte. Ring aus der „Bloom Collection“ von Juwelier Wagner ©Hersteller Die Oberfläche wirkt matt und fast graphitartig, dazwischen funkeln weiße und schwarze Diamanten wie Blütenstaub. Brosche aus der „Red Carpet“-Kollektion von Chopard ©Hersteller Hübsch verpackt. Lippenbalsam von Queen of Green ©Hersteller

Natürlich denkt man bei Blumenmuster direkt an den ikonischen Satz aus Der Teufel trägt Prada: „Blumen? Im Frühling? Bahnbrechend.“ Gerade dieses Zitat zeigt aber auch, warum Blumenmuster ein Klassiker bleiben: Sie sind vertraut, saisonal und trotzdem immer wieder neu interpretierbar. Auch in den eigenen vier Wänden.