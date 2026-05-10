Warum Blumenmuster auch heuer wieder unverzichtbar sind
Blumenmuster zeigen sich diese Saison in überraschend ruhigen Varianten. Warme Töne von Karamell bis Nougat dominieren. Wir zeigen, wie man sie am schönsten kombiniert.
Blumenmuster im Frühling und Sommer? Vielleicht nicht revolutionär – aber genau deshalb funktionieren sie immer noch so gut. Sie bringen Leichtigkeit, Farbe und ein bisschen Romantik in den Alltag, ohne dass man lange darüber nachdenken muss. Nach den dunkleren Monaten wirken florale Prints sofort frisch, lebendig und optimistisch. Sie passen zu luftigen Kleidern, Blusen, Röcken oder Accessoires und lassen sich je nach Styling verspielt, elegant oder modern tragen.
Ein Kleid, ein Kunstwerk. Applizierte Blumen in einem besonders schönen Farbmix. Look von Dorothee Schumacher©Hersteller
Herbstliche Töne im Frühsommer. Bluse und Rock in typischer Lena-Hoschek-Silhouette©aida dapo
"I can buy myself flowers.“Da hat Miley Cyrus natürlich recht. Natürlich können wir uns die Blumen selber kaufen, aber manchmal lassen wir uns mit liebevollen Blumengeschenken erfreuen. Simone Rocha steckt ihren Männern voll erblühte Lilien ans Revers. Nehmen wir gern auch.©Eimear Lynch
Kleid aus der brandneuen „Stella McCartney H&M“-Designerkoop. Die ist toll und seit zwei kurzem in ausgesuchten Filialen.©Hersteller
Ob große, grafische Blüten, zarte Vintage-Prints oder kleine blumige Accessoires – Blumen gehen immer, weil sie ein Gefühl transportieren, das perfekt zur Jahreszeit passt: Wärme, Frische und gute Laune.
Grün passt zu Braun. Kette mit Kleeblattanhänger aus grünem Malachit und Diamanten von Juwelier Wagner©Hersteller
Ansteckblüte, nein, nicht von Chanel, sondern von Essentiel Antwerp. Die Zimtfarbe finde ich sehr speziell.©Hersteller
Weiße Diamanten und pinke Saphire formen eine bezaubernde Gänseblümchenblüte. Ring aus der „Bloom Collection“ von Juwelier Wagner©Hersteller
Die Oberfläche wirkt matt und fast graphitartig, dazwischen funkeln weiße und schwarze Diamanten wie Blütenstaub. Brosche aus der „Red Carpet“-Kollektion von Chopard©Hersteller
Hübsch verpackt. Lippenbalsam von Queen of Green©Hersteller
Natürlich denkt man bei Blumenmuster direkt an den ikonischen Satz aus Der Teufel trägt Prada: „Blumen? Im Frühling? Bahnbrechend.“ Gerade dieses Zitat zeigt aber auch, warum Blumenmuster ein Klassiker bleiben: Sie sind vertraut, saisonal und trotzdem immer wieder neu interpretierbar. Auch in den eigenen vier Wänden.
Baobab-Duftkerzen in verschiedenen Größen. Besonderes Extra: die Raffiabast-Übertöpfe©Aida Dapo
Suppenteller aus der exklusiven „Cabana x Ginori 1735“-Designkollaboration. Cabana ist ein Lifestylemagazin, die italienische Porzellanmanufaktur Ginori gibt es seit 1735. Sehr farbenreich, mir gefällt dieses Grün am besten. Über Mytheresa©Hersteller
Dänische Glaskunst. Vase von Alexander Kirkeby über Mytheresa©Hersteller
Aus der „Champs des Tulipes“-Kollektion von Dior Maison: Teekanne aus Limoges-Porzellan©Hersteller
Die Arbeiten des österreichischen Keramikkünstlers Florian Tanzer wirken wie kleine „Vasenwesen“ und sind immer Unikate.©Hersteller
Raum- und Kissenspray von Looops©Hersteller
Aus der feinedinge-Atelierkollektion. Vasengefäß mit aufgesetzten Blütenblättern aus plastisch modelliertem Porzellan, ein Objekt zwischen Vase und Skulptur.©Hersteller
Ach wie süß! Bio-Vollmilchschokoladentafel gefüllt mit Rosencaramelcreme von Berger Feinste Confiserie©aleksandra garbarczyk
Katharina Hussleins kleine Schatzkammer in der Josefstädter Straße 11 feiert ihr fünfjähriges Bestehen. Das liebevollst kuratierte Geschäft vereint besondere Vintagegläser, ausgewählte Costume Jewellery, edle Tableware und feines Silber. Eine wahre Fundgrube für sorgfältig zusammengestellte Objekte mit Geschichten und zeitloser Ästhetik. Wir gratulieren mit einem Zweig vom Herzerlstrauch!
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