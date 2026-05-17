Trendfarbe Purple: Bedeutung und Styling-Tipps für 2026

Von Barbara Zach Lavendel, Flieder und Veilchen prägen aktuell nicht nur die Natur, sondern spiegeln sich auch deutlich in der Mode wider: Violett erlebt ein kraftvolles Comeback. In den Kollektionen der Saison 2026 zeigt sich die Farbe in einer bemerkenswerten Bandbreite von zarten Fliedertönen bis hin zu tiefen, satten Aubergine-Nuancen und wirkt wie ein visuelles Statement, das Ruhe und Intensität zugleich ausstrahlt. Kulturgeschichtlich zählt Violett zu den bedeutendsten Farben überhaupt.

ANTONIO MARRAS ©Daniele Oberrauch/gorunway.com DRIES VAN NOTEN ©Hersteller Chloé ©Hersteller ELIE SAAB ©Hersteller ANTEPRIMA ©Getty Images for Anteprima/Hersteller GIORGIO ARMANI ©Hersteller

Energie, Ruhe und Kreativität In der Antike war Purpur aufgrund seiner aufwendigen Herstellung extrem kostbar und lange Zeit ausschließlich Herrschern und der Elite vorbehalten. Die Farbe wurde zum Symbol von Macht, Spiritualität und Würde. Gleichzeitig trägt sie bis heute eine geheimnisvolle, fast meditative Qualität, die sie von anderen Farbtönen abhebt. Auch psychologisch wirkt Violett besonders. Es verbindet die Energie von Rot mit der Ruhe von Blau und wird oft mit Kreativität, Intuition und innerer Balance assoziiert.

Brille "Titanium Reframed" von Silhouette, ab 480 € ©Hersteller Tasche "Serpenti Duette" mit Calla Muster aus Raffiabast von Bvlgari, ab 5.900 Euro ©Hersteller Bikinioberteil von &otherstories, ab 39 € ©Hersteller Ring "Twist" aus 18kt Roségold mit Amethyst und Brillanten von Wempe, ab 1.975 € ©Hersteller Sling Back Pumps aus Leder von Marc Cain, ab 200 € ©Hersteller

Dadurch entsteht eine Farbwirkung, die sowohl beruhigend als auch inspirierend ist. Gerade in einer Zeit, die von Reizüberflutung geprägt ist, bietet Purple daher eine visuelle Tiefe, die entschleunigt und gleichzeitig neue Impulse setzt. Auf den Laufstegen wird Violett 2026 besonders vielseitig interpretiert. Designer zeigen monochrome Looks in zartem Flieder, präzise geschnittene Tailoring-Anzüge in starken Purpurtönen oder fließende Stoffe wie Seide und Satin, die der Farbe eine weiche, beinahe schwebende Wirkung verleihen.

Zarte Rüschen und feine Strukturen verleihen dem Look von Anna Sui eine romantische Tiefe und unterstreichen die verspielte Leichtigkeit des violetten Designs. ©Hersteller Balenciaga inszeniert Violett als kraftvolles Statement mit skulpturalem Volumen und moderner Präsenz ©Hersteller Bei Prada wird der monochrome Look in Lila gezielt durch kontrastierende Handschuhe gebrochen, die dem Styling eine moderne Spannung verleihen ©Hersteller

Life Hack Wie lässt sich innere Klarheit und Ruhe einfach unterstützen? Violett kann als visueller Impuls für Fokus und Ausgeglichenheit wirken, da die Farbe in der Farbpsychologie mit Ruhe, Intuition und Vorstellungskraft verbunden wird. Besonders in Momenten, in denen Konzentration gefragt ist, kann ein violettes Detail im Outfit oder Umfeld daher als mentaler Anker funktionieren und die Stimmung subtil beeinflussen. Die bewusste Wahrnehmung der Farbe stärkt dabei das Gefühl von innerer Balance und fördert einen klaren, offenen Denkraum im Alltag.

Stilspiel Wie trägt man die Farbe Purple im Alltag? Diese drei Varianten zeigen es vor.

Accessoires Wer sich dem Trend vorsichtig annähern möchte, integriert Violett zunächst über Accessoires in den Look. Taschen, Schuhe oder Strumpfhosen setzen gezielte Akzente, ohne das Outfit zu dominieren. In Kombination mit neutralen Tönen entsteht ein ausgewogenes Gesamtbild, während mutigere Stylings auf spannende Farbkontraste setzen und dem Look mehr Ausdruck verleihen.

Violette Akzente durch Accessoires: Look von Armani ©Hersteller

Monochrome Monochrome Looks in Violett wirken besonders elegant und geschlossen, da unterschiedliche Nuancen der Farbe Tiefe erzeugen, ohne unruhig zu erscheinen. Unterschiedliche Materialien und Texturen können diesen Effekt noch verstärken und mehr Dimension und Lebendigkeit ins Gesamtbild bringen.

Monochrome in Purple: Look von Carolina Herrera ©Hersteller

Farbkontrast Colourblocking mit Violett eröffnet vielfältige Stylingmöglichkeiten, die von sanft bis ausdrucksstark reichen. In Kombination mit pastelligen Nuancen wirkt der Look leicht und harmonisch, während kräftige Farben spannende Kontraste schaffen. So entsteht ein modernes Gesamtbild, das Individualität betont und dem Outfit eine klare, selbstbewusste Aussage verleiht.

Violette Farbkontraste: Look von Versace ©Hersteller

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Style Bar Einkleiden wie die deutsche Schauspielerin Gerit Kling: Wir haben ihren Look bei verschiedenen Marken nachgeshoppt.

Die deutsche Schauspielerin Gerit Kling in einer monochromen Kombination aus Violetttönen ©Getty Images/Streetstyleshooters/Getty Images

Der Look von Gerit Kling, unter anderem bekannt aus Inga-Lindström-Verfilmungen, wirkt ruhig und zugleich ausdrucksstark. Die monochrome Kombination aus Violetttönen verleiht dem Outfit eine klare, elegante Linie, während die fließenden Materialien Leichtigkeit und Bewegung erzeugen. So entsteht ein souveräner Eindruck, der Selbstbewusstsein und stilistische Sicherheit ausstrahlt.

Maxi Kleid von Seidensticker, ab 140 € ©Hersteller Shopper aus Leder von Chicca Borse, ab 119 € bei Zalando ©Hersteller Spitzentop "Billie" von Rosemunde, ab 59,99 € bei Breuninger ©Hersteller Gerade geschnittene Hose von Zara, ab 35,95 € ©Hersteller Slingback Pumps von Liu Jo, ab 149 € ©Hersteller Sonnenbrille von Polar, ab 39,99 € bei Tk Maxx ©Hersteller Kette mit Anhänger "Signature" aus Weiß- und Roségold mit Diamanten von Juwelier Wagner, ab 4.090 € ©Hersteller