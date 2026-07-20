Sternenschau von Juli bis August: Wenn das innere Feuer erwacht

Von Astrid Hogl-Kräuter

Es gibt Zeiten, in denen nicht der Umbruch im Außen zählt, sondern die innere Haltung, mit der Menschen ihm begegnen. Die Wochen zwischen dem 17. Juli und dem 20. August tragen genau diese Signatur: Bewusstsein wird zu jener Kraft, die Orientierung schenkt – nicht durch Tempo, sondern durch Klarheit.

Mit dem Eintritt der Sonne in den Löwen entzündet sich ein inneres Feuer, das erinnert, dass der eigene Weg Würde besitzt. Das Herz spricht deutlicher, Zweifel verlieren Gewicht, und jene leise Stimme, die lange im Hintergrund lag, findet eben wieder Resonanz. Der Vollmond am 29. Juli wirkt wie eine Lupe. Er zeigt, wo Gewohnheit enger geworden ist als Wahrheit und wo Rücksicht mehr kostet, als sie schützt. Dieser Vollmond fordert keine Dramen – er fordert Echtheit. Er legt frei, was längst nach Ausdruck verlangt. Joseph Campbell schrieb: „Wir müssen bereit sein, das Leben loszulassen, das wir geplant hatten, damit das Leben Gestalt annehmen kann, das uns weiterführt.“ Genau diese Schwelle berührt dieser Vollmond: ein Aufrichten in die eigene Wahrheit.

Die Wahrnehmung schärft sich

Der rückläufige Merkur bis 24. Juli zeigt, dass Klarheit selten aus Geschwindigkeit entsteht. Gedanken finden ihren eigenen Rhythmus, Bedeutungen werden tiefenscharf – nicht durch Druck, sondern durch Bewusstsein. Vieles, das im Hintergrund gewirkt hat, ordnet sich neu. Wahrnehmung schärft sich, Prioritäten rücken zurecht, und innere Linien werden sichtbarer. Anaïs Nin formulierte: „Wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind, sondern wie wir sind.“ Diese Phase erinnert daran, dass Aufmerksamkeit letztlich Realität formt – und dass innere Ausrichtung bestimmt, welche Wege fühlbar werden. Ab August verändert sich die Frequenz spürbar. Ehrlichkeit gewinnt an Priorität, und innere Wahrheiten wollen nicht länger vertagt werden. Die Zeitqualität verdeutlicht, wie stark der Fokus das Erleben beeinflusst: Gedanken, die Klarheit halten, bringen Klarheit hervor. Gedanken, die Zweifel nähren, erschaffen Grenzen, die nicht notwendig wären. Ein neues inneres Feld öffnet sich, in dem Haltung, Mut und Bewusstsein näher zusammenrücken und den Blick auf das Wesentliche schließlich nochmals schärfen.