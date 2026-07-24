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Lifestyle

Sommertrend Shorts: So werden kurze Hosen bürotauglich

So stilvoll waren kurze Hosen noch nie.

Isabella Klausnitzer

von Isabella Klausnitzer

24.07.26

Shorts haben ihr Freizeitimage längst abgelegt. Was früher vor allem an Strand, Badesee und Sportplatz getragen wurde, gehört heute ganz selbstverständlich zur Sommergarderobe – und zwar auch in der City. Kurze Hosen sind durchaus bürotauglich geworden, zu kurz sollten sie da halt nicht unbedingt sein. Von der lässigen Roll-up-Bermuda, dem Denimklassiker bis zur eleganten High-Waist-Short, die Varianten sind so vielseitig wie selten zuvor.

Besonders schick finde ich die Kombination aus schwarzen Shorts und einer crispy weißen Hemdbluse. Dazu passen Sandalen, Loafer, die unausweichlichen Birkenstocks und wieder die sehr angesagten Flipflops. Ich stecke Hemden oder Blusen nicht unbedingt in den Hosenbund. Locker getragen wirkt der Look einfach cooler und entspannter.

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Ich liebe skandinavische Mode – und Kristensen du Nord zählt seit Jahren zu meinen Lieblingslabels. An diesem Look mag ich die entspannte Silhouette und den monochromen Beerenton.

©Hersteller
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Short Suits sind einer der spannendsten Trends der Männermode. Mango setzt auf Denim mit Hemdjacke und Bermudas. Smart, lässig, perfekt für warme Tage.

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Das feine Vichy-Karo zieht sich konsequent durch den gesamten Look von Armedangels – modern, speziell und bis in den Frühherbst tragbar.

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Jeansshorts gehören zu den Sommer-Essentials schlechthin. Mit leuchtend rotem Top und Loafern wird der Klassiker ziemlich cityfein. Look: Levi’s.

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Arket beweist, wie stark und schick Minimalismus rüberkommen kann: Longsleevehemd, Shorts und schwarze Accessoires ergeben einen zeitlosen Sommerlook.

©Hersteller

Vorne mit dabei sind heuer außerdem die sogenannten Ballonshorts. Die leicht bauschige Silhouette sorgt für Volumen und wurde bereits von Stars wie Harry Styles und Charlize Theron getragen. Aber wer hat schon Beine wie Harry und Charlize? Rehe, ganz genau!

Anzug-Alternative

Spannend entwickelt sich der Trend in der Herrenmode: Short Suits, also Bermudas mit passendem Blazer, sind auf den Laufstegen und zunehmend auch auf der Straße zu sehen. Noch etwas ungewohnt, aber durchaus eine Alternative zum klassischen Sommeranzug. Ich bin ja gespannt, ob und wann sich dieser Style in den Chefetagen durchsetzen wird.

(kurier.at, jup)  |  Stand:
Isabella Klausnitzer

Über Isabella Klausnitzer

Isabella Klausnitzer ist eine der wichtigsten Trend- und Lifestyle-Journalistinnen im deutschen Sprachraum. Für die Kurier freizeit schreibt sie seit vielen Jahren, was in Sachen Mode, Stil, Kunst, Design und Lifestyle-Trends angesagt ist, und konnte sich damit eine treue Fangemeinde aufbauen. Neben ihren Trendseiten im Kurier berichtet Isabella Klausnitzer regelmäßig auch im Fernsehen über Lifestylethemen. In der Blogszene ist Isabella unter www.isatrends.at zu finden.

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