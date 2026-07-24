Sommertrend Shorts: So werden kurze Hosen bürotauglich

Shorts haben ihr Freizeitimage längst abgelegt. Was früher vor allem an Strand, Badesee und Sportplatz getragen wurde, gehört heute ganz selbstverständlich zur Sommergarderobe – und zwar auch in der City. Kurze Hosen sind durchaus bürotauglich geworden, zu kurz sollten sie da halt nicht unbedingt sein. Von der lässigen Roll-up-Bermuda, dem Denimklassiker bis zur eleganten High-Waist-Short, die Varianten sind so vielseitig wie selten zuvor.

Besonders schick finde ich die Kombination aus schwarzen Shorts und einer crispy weißen Hemdbluse. Dazu passen Sandalen, Loafer, die unausweichlichen Birkenstocks und wieder die sehr angesagten Flipflops. Ich stecke Hemden oder Blusen nicht unbedingt in den Hosenbund. Locker getragen wirkt der Look einfach cooler und entspannter.